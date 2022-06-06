https://ria.ru/20220606/lavrov-1793386346.html

Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам

Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам - РИА Новости, 06.06.2022

Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:32

2022-06-06T10:32

2022-06-06T10:46

политика

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сербия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию."Шестого июня состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по актуальным вопросам международной повестки дня. Мероприятие пройдёт в онлайн формате. Начало пресс-конференции – ориентировочно в 13:00", - говорится в заявлении ведомства.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ, у которого на 6-7 июня был намечен визит в Сербию.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.

https://ria.ru/20220606/kosachev-1793372888.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, россия