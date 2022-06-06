https://ria.ru/20220606/lavrov-1793386346.html
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:32
2022-06-06T10:32
2022-06-06T10:46
политика
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сербия
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию."Шестого июня состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по актуальным вопросам международной повестки дня. Мероприятие пройдёт в онлайн формате. Начало пресс-конференции – ориентировочно в 13:00", - говорится в заявлении ведомства.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ, у которого на 6-7 июня был намечен визит в Сербию.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
https://ria.ru/20220606/kosachev-1793372888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, россия
10:32 06.06.2022 (обновлено: 10:46 06.06.2022)
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию, начало запланировано на 13:00