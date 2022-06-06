Рейтинг@Mail.ru
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793386346.html
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:32
2022-06-06T10:46
политика
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сербия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию."Шестого июня состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по актуальным вопросам международной повестки дня. Мероприятие пройдёт в онлайн формате. Начало пресс-конференции – ориентировочно в 13:00", - говорится в заявлении ведомства.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ, у которого на 6-7 июня был намечен визит в Сербию.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
https://ria.ru/20220606/kosachev-1793372888.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, россия
10:32 06.06.2022 (обновлено: 10:46 06.06.2022)
 
Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию по актуальным вопросам

Лавров вместо визита в Сербию даст пресс-конференцию, начало запланировано на 13:00

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию.
"Шестого июня состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по актуальным вопросам международной повестки дня. Мероприятие пройдёт в онлайн формате. Начало пресс-конференции – ориентировочно в 13:00", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ, у которого на 6-7 июня был намечен визит в Сербию.
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 09:37
В Совфеде призвали жестко ответить на закрытие неба для самолета Лаврова
 
ПолитикаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СербияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала