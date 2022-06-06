https://ria.ru/20220606/kurs-1793507374.html

Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля - РИА Новости, 06.06.2022

Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 85,65 копейки, до 61,1094 рубля, курс евро - на 1,0522 рубля, до 64,8669 рубля,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:53

2022-06-06T15:53

2022-06-06T15:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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курс доллара

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 85,65 копейки, до 61,1094 рубля, курс евро - на 1,0522 рубля, до 64,8669 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара