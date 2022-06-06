https://ria.ru/20220606/kurs-1793507374.html
Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля - РИА Новости, 06.06.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 85,65 копейки, до 61,1094 рубля, курс евро - на 1,0522 рубля, до 64,8669 рубля,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:53
2022-06-06T15:53
2022-06-06T15:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
московская биржа
курс рубля
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788193304_0:384:2956:2047_1920x0_80_0_0_dfb31a0efd562e3091d9de189236afc1.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 85,65 копейки, до 61,1094 рубля, курс евро - на 1,0522 рубля, до 64,8669 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788193304_159:210:2608:2047_1920x0_80_0_0_585a299d1a245a74214a56c60d3ae5b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара
15:53 06.06.2022 (обновлено: 15:54 06.06.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 61,11 рубля, евро — 64,87 рубля