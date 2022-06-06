https://ria.ru/20220606/krym-1793474684.html

Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома

Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома - РИА Новости, 06.06.2022

Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома

Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:31

2022-06-06T14:31

2022-06-06T18:12

россия

республика крым

севастополь

симферополь

норвегия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома.Он прибыл на полуостров для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово"."Когда я в Крыму, то чувствую себя как дома. Здесь есть много людей, которые меня поддерживают, здесь есть много друзей", — сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он подчеркнул, что не первый раз приезжает в Крым, но впервые — на поезде. Однако, признался Вебер, он проспал прохождение по мосту через Керченский пролив."На обратном пути я должен буду установить будильник, чтобы увидеть Крымский мост. Это моя мечта, и я обязательно это сделаю", — подчеркнул политик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20220606/krym-1793444331.html

https://ria.ru/20220605/yazyki-1793225054.html

россия

республика крым

севастополь

симферополь

норвегия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, севастополь, симферополь, норвегия, в мире