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Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома - РИА Новости, 06.06.2022
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Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома
Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома - РИА Новости, 06.06.2022
Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома
Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:31
2022-06-06T18:12
россия
республика крым
севастополь
симферополь
норвегия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома.Он прибыл на полуостров для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово"."Когда я в Крыму, то чувствую себя как дома. Здесь есть много людей, которые меня поддерживают, здесь есть много друзей", — сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он подчеркнул, что не первый раз приезжает в Крым, но впервые — на поезде. Однако, признался Вебер, он проспал прохождение по мосту через Керченский пролив."На обратном пути я должен буду установить будильник, чтобы увидеть Крымский мост. Это моя мечта, и я обязательно это сделаю", — подчеркнул политик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20220606/krym-1793444331.html
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россия
республика крым
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Екатерина Зайцева
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россия, республика крым, севастополь, симферополь, норвегия, в мире
14:31 06.06.2022 (обновлено: 18:12 06.06.2022)
 
Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома

Норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГлава норвежской делегации в Крыму Хендрик Вебер
Глава норвежской делегации в Крыму Хендрик Вебер - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Глава норвежской делегации в Крыму Хендрик Вебер. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома.
Он прибыл на полуостров для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово".
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"Когда я в Крыму, то чувствую себя как дома. Здесь есть много людей, которые меня поддерживают, здесь есть много друзей", — сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что не первый раз приезжает в Крым, но впервые — на поезде. Однако, признался Вебер, он проспал прохождение по мосту через Керченский пролив.
"На обратном пути я должен буду установить будильник, чтобы увидеть Крымский мост. Это моя мечта, и я обязательно это сделаю", — подчеркнул политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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