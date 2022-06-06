14:31 06.06.2022 (обновлено: 18:12 06.06.2022)
Норвежский политик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома
Норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома
Глава норвежской делегации в Крыму Хендрик Вебер. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя в Крыму как дома.
Он прибыл на полуостров для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово".
"Когда я в Крыму, то чувствую себя как дома. Здесь есть много людей, которые меня поддерживают, здесь есть много друзей", — сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что не первый раз приезжает в Крым, но впервые — на поезде. Однако, признался Вебер, он проспал прохождение по мосту через Керченский пролив.
"На обратном пути я должен буду установить будильник, чтобы увидеть Крымский мост. Это моя мечта, и я обязательно это сделаю", — подчеркнул политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.