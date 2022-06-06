https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793418242.html
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 189 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:15
2022-06-06T12:15
2022-06-06T12:15
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 189 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 185 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 772 198 случая коронавируса, выздоровели 2 581 254 человек, умерли 43 813 человека.
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 189 случаев COVID-19, умерли 14 человек