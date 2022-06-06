https://ria.ru/20220606/koroanvirus-1793378385.html
В Татарстане приостановили обязательное ношение масок
В Татарстане приостановили обязательное ношение масок - РИА Новости, 06.06.2022
В Татарстане приостановили обязательное ношение масок
Татарстан по решению регионального оперативного штаба приостанавливает обязательное ношение масок в общественных местах, готовится соответствующее постановление РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:57
2022-06-06T09:57
2022-06-06T09:57
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788862895_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_342716941f7323bc83b432b4c2422761.jpg
КАЗАНЬ, 6 июн – РИА Новости. Татарстан по решению регионального оперативного штаба приостанавливает обязательное ношение масок в общественных местах, готовится соответствующее постановление правительства, сообщает пресс-служба президента республики.Отмечается, что по поручению президента республики соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Татарстана в понедельник.По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, прирост количества заболевших снизился с 3,5% до 0,08%. На сегодня, по ее словам, закончился сезон подъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппозной инфекции, и уже в течение последних 14 недель заболеваемость по ним ниже эпидпорога."Сегодня медицинская помощь инфекционным больным вернулась в штатный режим, и количество заболевших внебольничными пневмониями вернулось к доковидному периоду", - добавила Патяшина.Также она отметила, что в Татарстане продолжается активное тестирование всех лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, охват тестированием остается высоким, при этом количество лиц с положительным результатом составляет всего 0,6%. По ее словам, это очень низкий показатель, который свидетельствует о низкой активности эпидемического процесса."Совокупность этих факторов позволила принять решение о том, что мы приостанавливаем обязательный масочной режим на территории республики", - резюмировала глава регионального управления Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788862895_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e254ee3ef3c64029ab934a42c0634190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Татарстане приостановили обязательное ношение масок
Оперштаб Татарстана принял решение приостановить обязательное ношение масок
КАЗАНЬ, 6 июн – РИА Новости. Татарстан по решению регионального оперативного штаба приостанавливает обязательное ношение масок в общественных местах, готовится соответствующее постановление правительства, сообщает пресс-служба президента республики.
"На фоне снижения заболеваемости COVID-19 оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению президента республики соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Татарстана в понедельник.
По информации руководителя управления Роспотребнадзора
по Татарстану Марины Патяшиной, прирост количества заболевших снизился с 3,5% до 0,08%. На сегодня, по ее словам, закончился сезон подъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппозной инфекции, и уже в течение последних 14 недель заболеваемость по ним ниже эпидпорога.
"Сегодня медицинская помощь инфекционным больным вернулась в штатный режим, и количество заболевших внебольничными пневмониями вернулось к доковидному периоду", - добавила Патяшина.
Также она отметила, что в Татарстане продолжается активное тестирование всех лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, охват тестированием остается высоким, при этом количество лиц с положительным результатом составляет всего 0,6%. По ее словам, это очень низкий показатель, который свидетельствует о низкой активности эпидемического процесса.
"Совокупность этих факторов позволила принять решение о том, что мы приостанавливаем обязательный масочной режим на территории республики", - резюмировала глава регионального управления Роспотребнадзора.