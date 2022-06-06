https://ria.ru/20220606/koroanvirus-1793378385.html

В Татарстане приостановили обязательное ношение масок

В Татарстане приостановили обязательное ношение масок - РИА Новости, 06.06.2022

В Татарстане приостановили обязательное ношение масок

Татарстан по решению регионального оперативного штаба приостанавливает обязательное ношение масок в общественных местах, готовится соответствующее постановление РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:57

2022-06-06T09:57

2022-06-06T09:57

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 6 июн – РИА Новости. Татарстан по решению регионального оперативного штаба приостанавливает обязательное ношение масок в общественных местах, готовится соответствующее постановление правительства, сообщает пресс-служба президента республики.Отмечается, что по поручению президента республики соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Татарстана в понедельник.По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, прирост количества заболевших снизился с 3,5% до 0,08%. На сегодня, по ее словам, закончился сезон подъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппозной инфекции, и уже в течение последних 14 недель заболеваемость по ним ниже эпидпорога."Сегодня медицинская помощь инфекционным больным вернулась в штатный режим, и количество заболевших внебольничными пневмониями вернулось к доковидному периоду", - добавила Патяшина.Также она отметила, что в Татарстане продолжается активное тестирование всех лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, охват тестированием остается высоким, при этом количество лиц с положительным результатом составляет всего 0,6%. По ее словам, это очень низкий показатель, который свидетельствует о низкой активности эпидемического процесса."Совокупность этих факторов позволила принять решение о том, что мы приостанавливаем обязательный масочной режим на территории республики", - резюмировала глава регионального управления Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии