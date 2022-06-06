https://ria.ru/20220606/kazakhstan-1793358275.html

Наблюдатели от СНГ высоко оценили организацию референдума в Казахстане

Наблюдатели от СНГ высоко оценили организацию референдума в Казахстане - РИА Новости, 06.06.2022

Наблюдатели от СНГ высоко оценили организацию референдума в Казахстане

Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Казахстана прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:36

2022-06-06T08:36

2022-06-06T09:07

в мире

казахстан

конституционный референдум в казахстане

снг

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НУР-СУЛТАН, 6 июн - РИА Новости. Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Казахстана прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил глава миссии наблюдателей СНГ Леонид Анфимов.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком сообщил, что явка составила 68,06%. По предварительным данным, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны."Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством", - сказал Анфимов на брифинге в понедельник.По его словам, организаторы референдума обеспечили условия для реализации прав граждан на свободное волеизъявление.Глава миссии пояснил, что наблюдатели от СНГ посетили 865 участков и отметили организованность и прозрачность процесса голосования."Национальным и международным наблюдателями были созданы необходимые условия для наблюдения за процессом голосования. Участки референдума были оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством о референдуме, наблюдателям был обеспечен полный обзор действий членов участковых комиссии", - сказал он."В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные и незначительные нарушения, имеющие скорее технический, чем принципиальный характер, которые, по мнению миссии, не могли оказать влиянии на результаты референдума", - сообщил АнфимовЦИК республики сообщал, что наблюдать за референдумом в Казахстане аккредитовались 144 человека от миссии СНГ.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%. Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек. 2022-06-06T08:36 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане, снг