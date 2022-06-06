https://ria.ru/20220606/izbienie-1793552356.html

В Адыгее полиция начала проверку после избиения собаки на глазах у детей

В Адыгее полиция начала проверку после избиения собаки на глазах у детей - РИА Новости, 06.06.2022

В Адыгее полиция начала проверку после избиения собаки на глазах у детей

Полиция в Адыгее начала проверку по факту избиения мужчиной собаки на глазах у детей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:57

2022-06-06T17:57

2022-06-06T19:07

россия

происшествия

республика адыгея

тахтамукайский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОДАР, 6 июн — РИА Новости. Полиция в Адыгее начала проверку по факту избиения мужчиной собаки на глазах у детей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД по республике.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором группа людей обступила молодого человека, обвиняя в том, что он избил арматурой собаку. Тот пытается оправдаться: якобы животное кусало детей."В связи с распространением в социальных сетях и СМИ информации о том, что в поселке Яблоновском Тахтамукайского района мужчина несколько раз ударил собаку на глазах у детей, полицией района проводится проверка", — отметили в ведомстве.Сообщения об инциденте поступили в полицию еще в субботу от трех разных лиц. В тот же вечер полицейские нашли молодого человека, сейчас он отвечает на вопросы участкового, параллельно опрашиваются очевидцы.Как отметили в ведомстве, сотрудники собирают необходимые материалы, об итогах проверки сообщат позже.

https://ria.ru/20220419/prigovor-1784267949.html

https://ria.ru/20220408/zhivoder-1782464141.html

россия

республика адыгея

тахтамукайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)