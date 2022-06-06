https://ria.ru/20220606/izbienie-1793552356.html
В Адыгее полиция начала проверку после избиения собаки на глазах у детей
В Адыгее полиция начала проверку после избиения собаки на глазах у детей - РИА Новости, 06.06.2022
В Адыгее полиция начала проверку после избиения собаки на глазах у детей
Полиция в Адыгее начала проверку по факту избиения мужчиной собаки на глазах у детей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:57
2022-06-06T17:57
2022-06-06T19:07
россия
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 6 июн — РИА Новости. Полиция в Адыгее начала проверку по факту избиения мужчиной собаки на глазах у детей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД по республике.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором группа людей обступила молодого человека, обвиняя в том, что он избил арматурой собаку. Тот пытается оправдаться: якобы животное кусало детей."В связи с распространением в социальных сетях и СМИ информации о том, что в поселке Яблоновском Тахтамукайского района мужчина несколько раз ударил собаку на глазах у детей, полицией района проводится проверка", — отметили в ведомстве.Сообщения об инциденте поступили в полицию еще в субботу от трех разных лиц. В тот же вечер полицейские нашли молодого человека, сейчас он отвечает на вопросы участкового, параллельно опрашиваются очевидцы.Как отметили в ведомстве, сотрудники собирают необходимые материалы, об итогах проверки сообщат позже.
https://ria.ru/20220419/prigovor-1784267949.html
https://ria.ru/20220408/zhivoder-1782464141.html
россия
республика адыгея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:57 06.06.2022 (обновлено: 19:07 06.06.2022)
В Адыгее полиция начала проверку после избиения собаки на глазах у детей
В Адыгее проверяют информацию о том, что мужчина избил собаку арматурой на глазах у детей