https://ria.ru/20220606/italiya-1793538763.html

Экс-премьер Италии не исключил кризиса в правящей коалиции из-за Украины

Экс-премьер Италии не исключил кризиса в правящей коалиции из-за Украины - РИА Новости, 06.06.2022

Экс-премьер Италии не исключил кризиса в правящей коалиции из-за Украины

Лидер Демократической партии, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта не исключил возможности кризиса в правящей коалиции по вопросу о конфликте на Украине. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:23

2022-06-06T17:23

2022-06-06T17:23

в мире

италия

украина

движение 5 звезд

евросоюз

парламент италии

санкции

энрико летта

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Лидер Демократической партии, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта не исключил возможности кризиса в правящей коалиции по вопросу о конфликте на Украине.Глава правительства Италии Марио Драги 21 июня выступит в национальном парламенте в преддверии очередного саммита ЕС по вопросу о политике в отношении Украины. В этой связи руководство входящего в правящую коалицию "Движения 5 звезд" (Д5З) предложило провести парламентское голосовании по данному вопросу, сделав акцент на необходимости отказа от новых поставок оружия Киеву и концентрации усилий на поиске дипломатического решения кризиса."Эта дискуссия в парламенте не может не показать преемственность, если только 21 июня не произойдет нечто, что изменит все", - заявил Летта в понедельник в ходе встречи с журналистами информагентства Ansa в Риме."Проблема не в Демократической партии, а в (правящем) большинстве в целом. Мы выдерживали линию, согласованную с остальным ЕС, и думаю, что какой бы ни была позиция парламента, должна существовать линия на преемственность с европейским альянсом", - приводит Ansa слова известного политика.При этом Летта подчеркнул, что нынешнее коалиционное правительство "должно держаться до последнего дня".Еще 18 мая руководство Д5З поставило под сомнение само существование правящего большинства в Италии. В заявлении, которое было принято тогда на экстренном заседании Национального совета движения, указывалось, что "нынешнее большинство существует только на бумаге, а не в реальности ежедневной дискуссии". При этом лидер Д5З, экс-премьер Джузеппе Конте подчеркнул, что "фактически сформировалось новое большинство", в которое входит также правая партия "Братья Италии", изначально находившаяся в оппозиции к правительству Драги.Против новых поставок оружия на Украину и за активизацию дипломатического процесса выступает еще одна партия правящей коалиции - "Лига". Ее лидер Маттео Салвини, собиравшийся даже совершить визит в Москву и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пока четко не сформулировал свою позицию в отношении голосования 21 июня. Однако в понедельник, выступая на телевидении, он заявил, что больше "Лига" входить в правительство вместе с Демпартией и Д5З никогда не будет.Тем не менее, некоторые местные политики считают, что в нынешних условиях правительственный кризис не возможен. Так, лидер партии "Живая Италия", экс-премьер Маттео Ренци в понедельник в интервью газете Corriere della Sera назвал поведение Конте и Салвини "всего лишь шоу", направленным исключительно на укрепление поддержки среди электората.В марте парламент Италии одобрил правительственный законопроект, который предусматривает предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Для одобрения этого документа, вызвавшего неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Драги пришлось увязать его принятие с голосованием вопроса о доверии кабинету министров.

https://ria.ru/20220606/italiya-1793476297.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788120458.html

https://ria.ru/20220407/italiya-1782223552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, украина, движение 5 звезд, евросоюз, парламент италии, санкции, энрико летта