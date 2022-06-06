Экс-премьер Италии не исключил кризиса в правящей коалиции из-за Украины
Экс-премьер Италии Летта не исключил кризиса в правящей коалиции по вопросу об Украине
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Энрико Летта. Архивное фото
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Лидер Демократической партии, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта не исключил возможности кризиса в правящей коалиции по вопросу о конфликте на Украине.
Глава правительства Италии Марио Драги 21 июня выступит в национальном парламенте в преддверии очередного саммита ЕС по вопросу о политике в отношении Украины. В этой связи руководство входящего в правящую коалицию "Движения 5 звезд" (Д5З) предложило провести парламентское голосовании по данному вопросу, сделав акцент на необходимости отказа от новых поставок оружия Киеву и концентрации усилий на поиске дипломатического решения кризиса.
"Эта дискуссия в парламенте не может не показать преемственность, если только 21 июня не произойдет нечто, что изменит все", - заявил Летта в понедельник в ходе встречи с журналистами информагентства Ansa в Риме.
"Проблема не в Демократической партии, а в (правящем) большинстве в целом. Мы выдерживали линию, согласованную с остальным ЕС, и думаю, что какой бы ни была позиция парламента, должна существовать линия на преемственность с европейским альянсом", - приводит Ansa слова известного политика.
При этом Летта подчеркнул, что нынешнее коалиционное правительство "должно держаться до последнего дня".
Еще 18 мая руководство Д5З поставило под сомнение само существование правящего большинства в Италии. В заявлении, которое было принято тогда на экстренном заседании Национального совета движения, указывалось, что "нынешнее большинство существует только на бумаге, а не в реальности ежедневной дискуссии". При этом лидер Д5З, экс-премьер Джузеппе Конте подчеркнул, что "фактически сформировалось новое большинство", в которое входит также правая партия "Братья Италии", изначально находившаяся в оппозиции к правительству Драги.
Против новых поставок оружия на Украину и за активизацию дипломатического процесса выступает еще одна партия правящей коалиции - "Лига". Ее лидер Маттео Салвини, собиравшийся даже совершить визит в Москву и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пока четко не сформулировал свою позицию в отношении голосования 21 июня. Однако в понедельник, выступая на телевидении, он заявил, что больше "Лига" входить в правительство вместе с Демпартией и Д5З никогда не будет.
Тем не менее, некоторые местные политики считают, что в нынешних условиях правительственный кризис не возможен. Так, лидер партии "Живая Италия", экс-премьер Маттео Ренци в понедельник в интервью газете Corriere della Sera назвал поведение Конте и Салвини "всего лишь шоу", направленным исключительно на укрепление поддержки среди электората.
В марте парламент Италии одобрил правительственный законопроект, который предусматривает предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Для одобрения этого документа, вызвавшего неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Драги пришлось увязать его принятие с голосованием вопроса о доверии кабинету министров.