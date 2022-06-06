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Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным - РИА Новости, 06.06.2022
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Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным
Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным - РИА Новости, 06.06.2022
Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным
Посол РФ в Италии Сергей Разов указал на неприемлемые высказывания итальянских руководителей в отношении России, сообщает в понедельник посольство РФ в Италии. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:34
2022-06-06T14:42
в мире
италия
россия
мид италии
сергей разов
санкции в отношении россии
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов указал на неприемлемые высказывания итальянских руководителей в отношении России, сообщает в понедельник посольство РФ в Италии.Разов был вызван в МИД Италии, где ему было сделано представление в связи с якобы "недопустимыми, оскорбительными" высказываниями со стороны МИД России в отношении властей и СМИ Италии. МИД Италии сообщил, что генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Как заявляет посольство, Секуи также "отверг обвинения в вовлеченности итальянских СМИ в "антироссийскую кампанию"."Посол в свою очередь акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываний итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную. Призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами. Были также даны разъяснения в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов", - говорится в сообщении посольства.
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в мире, италия, россия, мид италии, сергей разов, санкции в отношении россии
14:34 06.06.2022 (обновлено: 14:42 06.06.2022)
 
Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным

Посол в Риме Разов указал на неприемлемые высказывания властей Италии о России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов указал на неприемлемые высказывания итальянских руководителей в отношении России, сообщает в понедельник посольство РФ в Италии.
Разов был вызван в МИД Италии, где ему было сделано представление в связи с якобы "недопустимыми, оскорбительными" высказываниями со стороны МИД России в отношении властей и СМИ Италии. МИД Италии сообщил, что генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Как заявляет посольство, Секуи также "отверг обвинения в вовлеченности итальянских СМИ в "антироссийскую кампанию".
"Посол в свою очередь акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываний итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную. Призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами. Были также даны разъяснения в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов", - говорится в сообщении посольства.
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В миреИталияРоссияМИД ИталииСергей РазовСанкции в отношении России
 
 
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