https://ria.ru/20220606/italiya-1793476297.html

Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным

Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным - РИА Новости, 06.06.2022

Посол в Риме назвал отношение итальянских властей к России недружественным

Посол РФ в Италии Сергей Разов указал на неприемлемые высказывания итальянских руководителей в отношении России, сообщает в понедельник посольство РФ в Италии. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:34

2022-06-06T14:34

2022-06-06T14:42

в мире

италия

россия

мид италии

сергей разов

санкции в отношении россии

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов указал на неприемлемые высказывания итальянских руководителей в отношении России, сообщает в понедельник посольство РФ в Италии.Разов был вызван в МИД Италии, где ему было сделано представление в связи с якобы "недопустимыми, оскорбительными" высказываниями со стороны МИД России в отношении властей и СМИ Италии. МИД Италии сообщил, что генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Как заявляет посольство, Секуи также "отверг обвинения в вовлеченности итальянских СМИ в "антироссийскую кампанию"."Посол в свою очередь акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываний итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную. Призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами. Были также даны разъяснения в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов", - говорится в сообщении посольства.

https://ria.ru/20220605/zapad-1793219517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, россия, мид италии, сергей разов, санкции в отношении россии