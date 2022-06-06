https://ria.ru/20220606/italiya-1793447360.html

Российского посла вызвали в итальянский МИД

Российского посла вызвали в итальянский МИД - РИА Новости, 06.06.2022

Российского посла вызвали в итальянский МИД

Посол РФ в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи отверг заявления МИД РФ в адрес итальянских СМИ и... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:17

2022-06-06T13:17

2022-06-06T13:50

в мире

италия

сергей разов

мид италии

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи отверг заявления МИД РФ в адрес итальянских СМИ и госинститутов."Секуи твердо отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Генсек МИД также отверг инсинуации, касающиеся якобы причастности СМИ нашей страны к антироссийской кампании", - говорится в сообщении МИД Италии. Как отмечается, глава российской дипмиссии был вызван в МИД по поручению главы министерства Луиджи Ди Майо.Также представитель итальянского МИД выразил Разову протест в связи с действиями России на Украине, выразив "надежду итальянского правительства на переговорное решение конфликта на равной основе с уважением суверенитета Украины и принципов международного права"."В завершение он подчеркнул важность скорейшего достижения договоренности о разблокировании экспорта зерна из украинских портов, чтобы избежать серьезных последствий для глобальной продовольственной безопасности", - сообщил МИД.Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. В нем сообщалось, что российские дипломатические представительства в Италии регулярно получают от соотечественников сообщения о поступающих в их адрес угрозах. МИД также рассказал о "развёрнутой в Италии масштабной кампании против российской культуры, отказах в обслуживании граждан РФ со стороны отдельных итальянских банков и ограничении доступа к российским СМИ."Подача информации о происходящих в мире событиях осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников. Данный ангажированный подход оказывает ключевое влияние на отношение со стороны итальянцев к проживающим в стране гражданам России, а также русскоговорящим выходцам из бывшего СССР", - сообщало в связи с доклад посольство РФ в Риме.

https://ria.ru/20220606/italiya-1793445169.html

https://ria.ru/20220606/dzhiletti-1793341840.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, сергей разов, мид италии