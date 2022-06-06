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Российского посла вызвали в итальянский МИД - РИА Новости, 06.06.2022
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Российского посла вызвали в итальянский МИД
Российского посла вызвали в итальянский МИД - РИА Новости, 06.06.2022
Российского посла вызвали в итальянский МИД
Посол РФ в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи отверг заявления МИД РФ в адрес итальянских СМИ и... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:17
2022-06-06T13:50
в мире
италия
сергей разов
мид италии
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи отверг заявления МИД РФ в адрес итальянских СМИ и госинститутов."Секуи твердо отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Генсек МИД также отверг инсинуации, касающиеся якобы причастности СМИ нашей страны к антироссийской кампании", - говорится в сообщении МИД Италии. Как отмечается, глава российской дипмиссии был вызван в МИД по поручению главы министерства Луиджи Ди Майо.Также представитель итальянского МИД выразил Разову протест в связи с действиями России на Украине, выразив "надежду итальянского правительства на переговорное решение конфликта на равной основе с уважением суверенитета Украины и принципов международного права"."В завершение он подчеркнул важность скорейшего достижения договоренности о разблокировании экспорта зерна из украинских портов, чтобы избежать серьезных последствий для глобальной продовольственной безопасности", - сообщил МИД.Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. В нем сообщалось, что российские дипломатические представительства в Италии регулярно получают от соотечественников сообщения о поступающих в их адрес угрозах. МИД также рассказал о "развёрнутой в Италии масштабной кампании против российской культуры, отказах в обслуживании граждан РФ со стороны отдельных итальянских банков и ограничении доступа к российским СМИ."Подача информации о происходящих в мире событиях осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников. Данный ангажированный подход оказывает ключевое влияние на отношение со стороны итальянцев к проживающим в стране гражданам России, а также русскоговорящим выходцам из бывшего СССР", - сообщало в связи с доклад посольство РФ в Риме.
https://ria.ru/20220606/italiya-1793445169.html
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в мире, италия, сергей разов, мид италии
13:17 06.06.2022 (обновлено: 13:50 06.06.2022)
 
Российского посла вызвали в итальянский МИД

Посла России Разова вызвали в МИД Италии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи отверг заявления МИД РФ в адрес итальянских СМИ и госинститутов.
"Секуи твердо отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Генсек МИД также отверг инсинуации, касающиеся якобы причастности СМИ нашей страны к антироссийской кампании", - говорится в сообщении МИД Италии. Как отмечается, глава российской дипмиссии был вызван в МИД по поручению главы министерства Луиджи Ди Майо.
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Также представитель итальянского МИД выразил Разову протест в связи с действиями России на Украине, выразив "надежду итальянского правительства на переговорное решение конфликта на равной основе с уважением суверенитета Украины и принципов международного права".
"В завершение он подчеркнул важность скорейшего достижения договоренности о разблокировании экспорта зерна из украинских портов, чтобы избежать серьезных последствий для глобальной продовольственной безопасности", - сообщил МИД.
Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. В нем сообщалось, что российские дипломатические представительства в Италии регулярно получают от соотечественников сообщения о поступающих в их адрес угрозах. МИД также рассказал о "развёрнутой в Италии масштабной кампании против российской культуры, отказах в обслуживании граждан РФ со стороны отдельных итальянских банков и ограничении доступа к российским СМИ.
"Подача информации о происходящих в мире событиях осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников. Данный ангажированный подход оказывает ключевое влияние на отношение со стороны итальянцев к проживающим в стране гражданам России, а также русскоговорящим выходцам из бывшего СССР", - сообщало в связи с доклад посольство РФ в Риме.
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