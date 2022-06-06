https://ria.ru/20220606/imuschestvo-1793375803.html

В Запорожской области призвали национализировать имущество олигархов

В Запорожской области призвали национализировать имущество олигархов - РИА Новости, 06.06.2022

В Запорожской области призвали национализировать имущество олигархов

Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть национализировано, так как... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:49

2022-06-06T09:49

2022-06-06T09:51

в мире

запорожская область

херсонская область

украина

евгений балицкий

игорь коломойский

ринат ахметов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть национализировано, так как неразумно исполнять обязательства перед владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежавшего Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет об имуществе, земельных участках, ресурсах и стратегических предприятиях, принадлежащих государству Украина."Следующим шагом я рассматриваю вариант национализации имущества украинских олигархов <…> – это Пинчук, Коломойский, Ахметов и другие персонажи. Все их фамилии известны. Национализация их имущества - это необходимое и логичное действие с целью реализации интересов живущих здесь людей", - сказал Рогов РИА Новости.Он подчеркнул, что многие стратегические предприятия области были фактически украдены украинскими олигархами после распада Советского Союза.По его словам, неразумно продолжать отчисления и исполнять обязательства перед "владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов и помогают киевскому режиму убивать мирное население"."Недопустимо, чтобы украинские олигархи продолжали убивать украинский народ на деньги, заработанные на активах в Запорожской области. Поэтому национализация – это историческая необходимость и целесообразность. Все должно быть в интересах народа, живущего на этой земле", - сказал Рогов.Так, по его информации, олигархи Ахметов и Коломойский продолжают финансировать украинские националистические группировки. "К примеру, Ахметов активно финансировал батальон "Азов", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220602/natsionalizatsiya-1792704550.html

https://ria.ru/20220421/natsionalizatsiya-1784696213.html

запорожская область

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, херсонская область , украина, евгений балицкий, игорь коломойский, ринат ахметов