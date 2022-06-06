https://ria.ru/20220606/imuschestvo-1793375803.html
В Запорожской области призвали национализировать имущество олигархов
В Запорожской области призвали национализировать имущество олигархов - РИА Новости, 06.06.2022
В Запорожской области призвали национализировать имущество олигархов
Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть национализировано, так как... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:49
2022-06-06T09:49
2022-06-06T09:51
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
евгений балицкий
игорь коломойский
ринат ахметов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть национализировано, так как неразумно исполнять обязательства перед владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежавшего Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет об имуществе, земельных участках, ресурсах и стратегических предприятиях, принадлежащих государству Украина."Следующим шагом я рассматриваю вариант национализации имущества украинских олигархов <…> – это Пинчук, Коломойский, Ахметов и другие персонажи. Все их фамилии известны. Национализация их имущества - это необходимое и логичное действие с целью реализации интересов живущих здесь людей", - сказал Рогов РИА Новости.Он подчеркнул, что многие стратегические предприятия области были фактически украдены украинскими олигархами после распада Советского Союза.По его словам, неразумно продолжать отчисления и исполнять обязательства перед "владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов и помогают киевскому режиму убивать мирное население"."Недопустимо, чтобы украинские олигархи продолжали убивать украинский народ на деньги, заработанные на активах в Запорожской области. Поэтому национализация – это историческая необходимость и целесообразность. Все должно быть в интересах народа, живущего на этой земле", - сказал Рогов.Так, по его информации, олигархи Ахметов и Коломойский продолжают финансировать украинские националистические группировки. "К примеру, Ахметов активно финансировал батальон "Азов", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220602/natsionalizatsiya-1792704550.html
https://ria.ru/20220421/natsionalizatsiya-1784696213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, херсонская область , украина, евгений балицкий, игорь коломойский, ринат ахметов
09:49 06.06.2022 (обновлено: 09:51 06.06.2022)
В Запорожской области призвали национализировать имущество олигархов
В Запорожской области призвали национализировать имущество Коломойского и Ахметова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть национализировано, так как неразумно исполнять обязательства перед владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий
подписал указ о национализации имущества, принадлежавшего Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет об имуществе, земельных участках, ресурсах и стратегических предприятиях, принадлежащих государству Украина.
"Следующим шагом я рассматриваю вариант национализации имущества украинских олигархов <…> – это Пинчук, Коломойский, Ахметов и другие персонажи. Все их фамилии известны. Национализация их имущества - это необходимое и логичное действие с целью реализации интересов живущих здесь людей", - сказал Рогов РИА Новости.
Он подчеркнул, что многие стратегические предприятия области были фактически украдены украинскими олигархами после распада Советского Союза.
По его словам, неразумно продолжать отчисления и исполнять обязательства перед "владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов и помогают киевскому режиму убивать мирное население".
"Недопустимо, чтобы украинские олигархи продолжали убивать украинский народ на деньги, заработанные на активах в Запорожской области
. Поэтому национализация – это историческая необходимость и целесообразность. Все должно быть в интересах народа, живущего на этой земле", - сказал Рогов.
Так, по его информации, олигархи Ахметов и Коломойский продолжают финансировать украинские националистические группировки. "К примеру, Ахметов активно финансировал батальон "Азов", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ
.