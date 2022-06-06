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За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.06.2022
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За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек
За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.06.2022
За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек
Более 16500 человек, включая 2166 детей, эвакуировано из опасных зон проведения специальной военной операции, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:38
2022-06-06T21:38
здоровье - общество
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 16500 человек, включая 2166 детей, эвакуировано из опасных зон проведения специальной военной операции, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 16533 человека, в том числе 2166 детей, а всего с начала специальной военной операции –1690814 человек, из которых 273359 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 245939 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3485", - сообщил генерал.Он напомнил, что в российских регионах продолжают работу более 9,5 тыс. пунктов временного размещения со всем необходимым.
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здоровье - общество, украина, донбасс
21:38 06.06.2022
 
За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек

Мизинцев: за сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Мариуполе
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 16500 человек, включая 2166 детей, эвакуировано из опасных зон проведения специальной военной операции, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 16533 человека, в том числе 2166 детей, а всего с начала специальной военной операции –1690814 человек, из которых 273359 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 245939 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3485", - сообщил генерал.
В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
1 из 8

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
2 из 8

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

Затонувшие судна в морском порту в Мариуполе
3 из 8

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

Силосы для хранения зерна в зерновом терминале морского порта в Мариуполе
4 из 8

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

Рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик Сборщик-335 в морском порту в Мариуполе
5 из 8

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

Российский военный катер в морском торговом порту в Мариуполе
6 из 8

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

Портовые краны в морском порту в Мариуполе
7 из 8

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

Вид на металлургический комбинат Азовсталь со стороны морского торгового порта в Мариуполе
8 из 8

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 8

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Он напомнил, что в российских регионах продолжают работу более 9,5 тыс. пунктов временного размещения со всем необходимым.
 
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