https://ria.ru/20220606/evakuatsiya-1793605260.html

За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек

За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.06.2022

За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 16,5 тысячи человек

Более 16500 человек, включая 2166 детей, эвакуировано из опасных зон проведения специальной военной операции, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:38

2022-06-06T21:38

2022-06-06T21:38

здоровье - общество

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785708596_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_724833de4da0a582c93887d0a96e114c.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 16500 человек, включая 2166 детей, эвакуировано из опасных зон проведения специальной военной операции, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 16533 человека, в том числе 2166 детей, а всего с начала специальной военной операции –1690814 человек, из которых 273359 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 245939 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3485", - сообщил генерал.Он напомнил, что в российских регионах продолжают работу более 9,5 тыс. пунктов временного размещения со всем необходимым.

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, украина, донбасс