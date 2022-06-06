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СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов - РИА Новости, 06.06.2022
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СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов
СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов - РИА Новости, 06.06.2022
СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов
В Японии в случае холодной зимы 2022-2023 года нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств, сообщила газета... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:59
2022-06-06T07:59
япония
токио
хирокадзу мацуно
в мире
терсо
фукусима-1
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ТОКИО, 6 июн — РИА Новости. В Японии в случае холодной зимы 2022-2023 года нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств, сообщила газета "Никкэй".По сведениям газеты, руководство министерства экономики, промышленности и торговли считает возможным наступление "кризиса, (по масштабам) первого после землетрясения 2011 года". Для стабильного энергообеспечения столичной зоны, включающей Токио и соседние префектуры, которую обслуживает энергетическая компания ТЕРСО, необходим запас в коэффициенте 3%, в то время как, согласно прогнозам, в случае холодной зимы он составит минус 0,6%.Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В связи с чем на этой неделе впервые за последние 5 лет правительство соберется на профильное заседание, посвященное энергообеспечению. Это подтвердил в понедельник генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.Проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. Правительство может потребовать от энергетических компаний запуска старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимального перезапуска атомных электростанций. Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электроэнергии.В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.
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япония, токио, хирокадзу мацуно, в мире, терсо, фукусима-1
07:59 06.06.2022
 
СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов

"Никкэй": грядущей зимой Японии может не хватить электроэнергии для 1,1 миллиона домов

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 июн — РИА Новости. В Японии в случае холодной зимы 2022-2023 года нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств, сообщила газета "Никкэй".
По сведениям газеты, руководство министерства экономики, промышленности и торговли считает возможным наступление "кризиса, (по масштабам) первого после землетрясения 2011 года". Для стабильного энергообеспечения столичной зоны, включающей Токио и соседние префектуры, которую обслуживает энергетическая компания ТЕРСО, необходим запас в коэффициенте 3%, в то время как, согласно прогнозам, в случае холодной зимы он составит минус 0,6%.
Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В связи с чем на этой неделе впервые за последние 5 лет правительство соберется на профильное заседание, посвященное энергообеспечению. Это подтвердил в понедельник генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
Проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. Правительство может потребовать от энергетических компаний запуска старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимального перезапуска атомных электростанций. Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электроэнергии.
В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.
Токио - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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ЯпонияТокиоХирокадзу МацуноВ миреТЕРСОФукусима-1
 
 
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