https://ria.ru/20220606/energiya-1793354539.html

СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов

СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов - РИА Новости, 06.06.2022

СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов

В Японии в случае холодной зимы 2022-2023 года нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств, сообщила газета... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T07:59

2022-06-06T07:59

2022-06-06T07:59

япония

токио

хирокадзу мацуно

в мире

терсо

фукусима-1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg

ТОКИО, 6 июн — РИА Новости. В Японии в случае холодной зимы 2022-2023 года нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств, сообщила газета "Никкэй".По сведениям газеты, руководство министерства экономики, промышленности и торговли считает возможным наступление "кризиса, (по масштабам) первого после землетрясения 2011 года". Для стабильного энергообеспечения столичной зоны, включающей Токио и соседние префектуры, которую обслуживает энергетическая компания ТЕРСО, необходим запас в коэффициенте 3%, в то время как, согласно прогнозам, в случае холодной зимы он составит минус 0,6%.Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В связи с чем на этой неделе впервые за последние 5 лет правительство соберется на профильное заседание, посвященное энергообеспечению. Это подтвердил в понедельник генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.Проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. Правительство может потребовать от энергетических компаний запуска старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимального перезапуска атомных электростанций. Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электроэнергии.В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.

https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, токио, хирокадзу мацуно, в мире, терсо, фукусима-1