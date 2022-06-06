https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793364786.html

Глобальная экономика подорвана из-за ситуации на Украине, заявил посол ЮАР

Глобальная экономика подорвана из-за ситуации на Украине, заявил посол ЮАР - РИА Новости, 06.06.2022

Глобальная экономика подорвана из-за ситуации на Украине, заявил посол ЮАР

Глобальная экономика подорвана из-за ситуации вокруг Украины, ООН выглядит парализованной, это сигнал опасности для всего мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:10

2022-06-06T09:10

2022-06-06T10:15

экономика

украина

юар

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глобальная экономика подорвана из-за ситуации вокруг Украины, ООН выглядит парализованной, это сигнал опасности для всего мира, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.Он отметил, что из-за антироссийских санкций Запада возникают препятствия для мировой торговли, в том числе для тех стран, которые не были затронуты санкциями непосредственно.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Читайте полный текст интервью посла ЮАР в России Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20220525/retsessiya-1790517449.html

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

украина

юар

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, юар