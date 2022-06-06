09:10 06.06.2022 (обновлено: 10:15 06.06.2022)
Глобальная экономика подорвана из-за ситуации на Украине, заявил посол ЮАР
Посол ЮАР в России Макетука: глобальная экономика подорвана из-за ситуации вокруг Украины
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глобальная экономика подорвана из-за ситуации вокруг Украины, ООН выглядит парализованной, это сигнал опасности для всего мира, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.
"Вся мировая экономика подорвана, и международная архитектура, которая ответственна за решение мировых проблем, оказалась под серьезной угрозой. Авторитет ООН сейчас подрывается, кажется, что нет никакого решения. Кажется, что и ООН сама по себе парализована. Это сигнал опасности, угрожающей миру", - сказал посол.
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Он отметил, что из-за антироссийских санкций Запада возникают препятствия для мировой торговли, в том числе для тех стран, которые не были затронуты санкциями непосредственно.
"Проблемы, конечно, есть. Например, российские суда из-за санкций не могут заходить во многие порты... Крупные логистические компании, такие, как Maersk, не принимают никакие российские товары на свои суда. И хотя поставки сельскохозяйственных товаров не должны быть затронуты санкциями, но компании самостоятельно приняли иное решение. В этом проблема. Как она будет решена? Я не хочу вдаваться в политику, потому что вопрос санкций относится к России. Да, он так или иначе затрагивает и другие страны, но они ничего с этим не могут поделать", - подчеркнул посол.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.