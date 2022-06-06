https://ria.ru/20220606/donetsk-1793541511.html

В Донецке прогремели два взрыва

В Донецке прогремели два взрыва - РИА Новости, 06.06.2022

В Донецке прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в Донецке в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Куйбышева. Как сообщили РИА Новости очевидцы, причиной стал ракетный или... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:27

2022-06-06T17:27

2022-06-06T18:46

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Донецке в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Куйбышева. Как сообщили РИА Новости очевидцы, причиной стал ракетный или минометный удар со стороны украинских войск.Местные жители передали видео, на кадрах виден дым от первого удара и слышен звук второго, когда мужчина пытается снять из окна квартиры последствия первого.Как позже сообщил мэр города Алексей Кулемзин, снаряд взорвался у здания гимназии."Днем под обстрел попала МБОУ "Гуманитарная гимназия № 33 города Донецка", расположенная по улице Куйбышева, 42", — написал он в Telegram-канале. По его словам, повреждены оконные блоки, никто не пострадал.Ранее он рассказал, что в результате обстрела города повреждения получило здание яслей. Зафиксированы также попадания боеприпасов на территорию городского водоканала, после которых сотрудники получили ранения.В последнее время со стороны ВСУ участились обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых домов в Донбассе. Так, в субботу украинские войска несколько раз открывали огонь по Донецку и Горлове из РСЗО и тяжелой артиллерии. Погибли пять человек, еще 24, в том числе ребенок 2017 года рождения, пострадали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220606/obstrel-1793465125.html

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в результате обстрела в Донецке Два взрыва прогремели в Донецке недалеко от пересечения Ленинского проспекта и улицы Куйбышева. Очевидцы сообщают, что это был или ракетный, или минометный удар со стороны ВСУ. 2022-06-06T17:27 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, россия