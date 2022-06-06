https://ria.ru/20220606/donbass-1793554381.html

Украинские войска обстреляли Лозовое, Зайцево, Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Лозовое, Зайцево, Донецк и Еленовку - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Лозовое, Зайцево, Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Лозовое, Еленовку, Зайцево Южное и Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами калибра 155... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:02

2022-06-06T18:02

2022-06-06T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

зайцево

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лозовое, Еленовку, Зайцево Южное и Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.32 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - населенный пункт Лозовое: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 16.36 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра; 17.02 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, зайцево