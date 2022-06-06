Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
ДНР: украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Горловку, Лозовое и Александровку
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Куйбышевский район Донецка и Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 13.30 по 16.30 в направлении населенных пунктов Лозовое, Горловка, Александровка, а также Куйбышевского района Донецка. В общей сложности было выпущено десять мин калибром 82 миллиметра,15 мин калибром 120 миллиметров, 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Также украинские войска произвели 15 выстрелов из БТР.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 и 82 миллиметра и снарядов калибром 122 миллиметра. В результате обстрела Калининского района Горловки погибла мирная жительница. Куйбышевский район Донецка украинские войска обстреляли три раза минами калибром 120 миллиметров и снарядами калибром 122 миллиметра.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.