https://ria.ru/20220606/donbass-1793545845.html

Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Куйбышевский район Донецка и Горловку, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:36

2022-06-06T17:36

2022-06-06T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк (днр)

александровка (азовский район)

днр

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Куйбышевский район Донецка и Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 13.30 по 16.30 в направлении населенных пунктов Лозовое, Горловка, Александровка, а также Куйбышевского района Донецка. В общей сложности было выпущено десять мин калибром 82 миллиметра,15 мин калибром 120 миллиметров, 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Также украинские войска произвели 15 выстрелов из БТР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 и 82 миллиметра и снарядов калибром 122 миллиметра. В результате обстрела Калининского района Горловки погибла мирная жительница. Куйбышевский район Донецка украинские войска обстреляли три раза минами калибром 120 миллиметров и снарядами калибром 122 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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донецк (днр)

александровка (азовский район)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), александровка (азовский район), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины