17:25 06.06.2022 (обновлено: 17:27 06.06.2022)
Ленинградская область отправила гуманитарную помощь в ДНР
Ленинградская область отправила в ДНР гуманитарную помощь, автобусы и стройматериалы
Гуманитарная помощь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Из Ленинградской области в понедельник отправили в подшефный город Енакиево в ДНР автобусы, стройматериалы, а также 4 тонны гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Автопарк Енакиево вырастет на шесть автобусов марки ПАЗ. Сегодня они выезжают из Ленинградской области. Вместе с автобусами отправлены 4 тонны гуманитарной помощи: это продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары", - говорится в сообщении.
Также в Енакиево отправятся представители регионального комитета по транспорту, чтобы проанализировать транспортное обслуживание жителей и определить меры по улучшению пассажирских перевозок.
"Ленинградская область продолжает помогать Енакиево. Там уже работают наши дорожные службы, техника, привезли мобильный асфальтобетонный завод. Приводят дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом — он не обновлялся в городе лет 20. Договорились с нашими крупными перевозчиками, они предоставили 6 автобусов. Резину на них поставили внедорожную. Рассчитываю, что другие компании тоже помогут с транспортом", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, также молодые учителя из Ленобласти поедут в 27 школ Енакиево, где им предстоит компьютеризировать школы, установить интерактивные доски, закупить учебники.
Из Ленинградской области уже отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Груз собран силами неравнодушных жителей при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия". Пункты сбора организованы в каждом районе региона.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево. Дорожная техника, а также передвижные медицинские комплексы и команда медиков из Ленобласти уже прибыли в Енакиево.