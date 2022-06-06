Рейтинг@Mail.ru
Ленинградская область отправила гуманитарную помощь в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793539761.html
Ленинградская область отправила гуманитарную помощь в ДНР
Ленинградская область отправила гуманитарную помощь в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Ленинградская область отправила гуманитарную помощь в ДНР
Из Ленинградской области в понедельник отправили в подшефный город Енакиево в ДНР автобусы, стройматериалы, а также 4 тонны гуманитарной помощи, сообщила... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:25
2022-06-06T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
общество
александр дрозденко
енакиево
ленинградская область
донбасс
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790198856_0:23:3180:1812_1920x0_80_0_0_9de33ae8ba62746441dcc72b4104319e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Из Ленинградской области в понедельник отправили в подшефный город Енакиево в ДНР автобусы, стройматериалы, а также 4 тонны гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Автопарк Енакиево вырастет на шесть автобусов марки ПАЗ. Сегодня они выезжают из Ленинградской области. Вместе с автобусами отправлены 4 тонны гуманитарной помощи: это продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары", - говорится в сообщении.Также в Енакиево отправятся представители регионального комитета по транспорту, чтобы проанализировать транспортное обслуживание жителей и определить меры по улучшению пассажирских перевозок."Ленинградская область продолжает помогать Енакиево. Там уже работают наши дорожные службы, техника, привезли мобильный асфальтобетонный завод. Приводят дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом — он не обновлялся в городе лет 20. Договорились с нашими крупными перевозчиками, они предоставили 6 автобусов. Резину на них поставили внедорожную. Рассчитываю, что другие компании тоже помогут с транспортом", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его словам, также молодые учителя из Ленобласти поедут в 27 школ Енакиево, где им предстоит компьютеризировать школы, установить интерактивные доски, закупить учебники.Из Ленинградской области уже отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Груз собран силами неравнодушных жителей при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия". Пункты сбора организованы в каждом районе региона.Ранее сообщалось, что Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево. Дорожная техника, а также передвижные медицинские комплексы и команда медиков из Ленобласти уже прибыли в Енакиево.
https://ria.ru/20220603/mariupol-1792843878.html
https://ria.ru/20220606/donbass-1793385078.html
енакиево
ленинградская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790198856_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_082e91086df1988c11891021fb068623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, общество, александр дрозденко, енакиево, ленинградская область, донбасс, единая россия, ситуация в днр и лнр
17:25 06.06.2022 (обновлено: 17:27 06.06.2022)
 
Ленинградская область отправила гуманитарную помощь в ДНР

Ленинградская область отправила в ДНР гуманитарную помощь, автобусы и стройматериалы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Гуманитарная помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Из Ленинградской области в понедельник отправили в подшефный город Енакиево в ДНР автобусы, стройматериалы, а также 4 тонны гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Автопарк Енакиево вырастет на шесть автобусов марки ПАЗ. Сегодня они выезжают из Ленинградской области. Вместе с автобусами отправлены 4 тонны гуманитарной помощи: это продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары", - говорится в сообщении.
Также в Енакиево отправятся представители регионального комитета по транспорту, чтобы проанализировать транспортное обслуживание жителей и определить меры по улучшению пассажирских перевозок.
"Ленинградская область продолжает помогать Енакиево. Там уже работают наши дорожные службы, техника, привезли мобильный асфальтобетонный завод. Приводят дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом — он не обновлялся в городе лет 20. Договорились с нашими крупными перевозчиками, они предоставили 6 автобусов. Резину на них поставили внедорожную. Рассчитываю, что другие компании тоже помогут с транспортом", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, также молодые учителя из Ленобласти поедут в 27 школ Енакиево, где им предстоит компьютеризировать школы, установить интерактивные доски, закупить учебники.
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:07Специальная военная операция на Украине
Около 20 процентов жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению
Из Ленинградской области уже отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Груз собран силами неравнодушных жителей при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия". Пункты сбора организованы в каждом районе региона.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево. Дорожная техника, а также передвижные медицинские комплексы и команда медиков из Ленобласти уже прибыли в Енакиево.
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 10:27
Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОбществоАлександр ДрозденкоЕнакиевоЛенинградская областьДонбассЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала