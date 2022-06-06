https://ria.ru/20220606/donbass-1793515638.html

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:15

2022-06-06T16:15

2022-06-06T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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иван приходько

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщил, что два человека получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 122 миллиметра, четыре мины калибром 60 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

горловка

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины