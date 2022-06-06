Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирной жительницы из-за обстрела со стороны ВСУ
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщил, что два человека получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками.
"Мирная жительница Калининского района Горловки С.Т.П. погибла в садоводческом кооперативе "Ветеран 7" вследствие обстрела жилого массива "Солнечный" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 122 миллиметра, четыре мины калибром 60 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.