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Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793515638.html
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:15
2022-06-06T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщил, что два человека получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 122 миллиметра, четыре мины калибром 60 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
16:15 06.06.2022
 
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирной жительницы из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщил, что два человека получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками.
"Мирная жительница Калининского района Горловки С.Т.П. погибла в садоводческом кооперативе "Ветеран 7" вследствие обстрела жилого массива "Солнечный" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 122 миллиметра, четыре мины калибром 60 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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