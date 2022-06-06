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Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793509944.html
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала - РИА Новости, 06.06.2022
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала
Три сотрудника компании "Вода Донбасса" пострадали в результате прямого попадания украинского снаряда на территорию горводоканала, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:59
2022-06-06T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Три сотрудника компании "Вода Донбасса" пострадали в результате прямого попадания украинского снаряда на территорию горводоканала, сообщило в понедельник министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной республики."При обстреле водоснабжающего предприятия пострадало 3 сотрудника", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что обстрел произошел в районе 14.30 (совпадает с мск). Также один из пострадавших получил серьезные ранения.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
15:59 06.06.2022
 
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала

Минстрой ДНР: три сотрудника "Воды Донбасса" ранены при попадании снаряда в горводоканал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Три сотрудника компании "Вода Донбасса" пострадали в результате прямого попадания украинского снаряда на территорию горводоканала, сообщило в понедельник министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной республики.
"При обстреле водоснабжающего предприятия пострадало 3 сотрудника", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что обстрел произошел в районе 14.30 (совпадает с мск). Также один из пострадавших получил серьезные ранения.
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