https://ria.ru/20220606/donbass-1793509944.html
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала - РИА Новости, 06.06.2022
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала
Три сотрудника компании "Вода Донбасса" пострадали в результате прямого попадания украинского снаряда на территорию горводоканала, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:59
2022-06-06T15:59
2022-06-06T15:59
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в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Три сотрудника компании "Вода Донбасса" пострадали в результате прямого попадания украинского снаряда на территорию горводоканала, сообщило в понедельник министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной республики."При обстреле водоснабжающего предприятия пострадало 3 сотрудника", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что обстрел произошел в районе 14.30 (совпадает с мск). Также один из пострадавших получил серьезные ранения.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала
Минстрой ДНР: три сотрудника "Воды Донбасса" ранены при попадании снаряда в горводоканал