https://ria.ru/20220606/donbass-1793509944.html

Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала

Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала - РИА Новости, 06.06.2022

Три сотрудника "Воды Донбасса" пострадали при обстреле ВСУ горводоканала

Три сотрудника компании "Вода Донбасса" пострадали в результате прямого попадания украинского снаряда на территорию горводоканала, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:59

2022-06-06T15:59

2022-06-06T15:59

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донбасс

ситуация в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Три сотрудника компании "Вода Донбасса" пострадали в результате прямого попадания украинского снаряда на территорию горводоканала, сообщило в понедельник министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной республики."При обстреле водоснабжающего предприятия пострадало 3 сотрудника", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что обстрел произошел в районе 14.30 (совпадает с мск). Также один из пострадавших получил серьезные ранения.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины