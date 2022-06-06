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Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793501077.html
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:32
2022-06-06T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 14.54 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:32 06.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую

Представительство ДНР сообщило об обстреле Минерального и Ясиноватой украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда в Донбассе
Осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 14.54 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Сто дней военной спецоперации на Украине: когда все закончится
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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