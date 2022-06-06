https://ria.ru/20220606/donbass-1793501077.html
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:32
2022-06-06T15:32
2022-06-06T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 14.54 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую
Представительство ДНР сообщило об обстреле Минерального и Ясиноватой украинскими войсками
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 14.54 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.