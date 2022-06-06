https://ria.ru/20220606/donbass-1793495960.html
Три человека пострадали при обстреле Макеевки ВСУ
Три человека пострадали при обстреле Макеевки ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022
Три человека пострадали при обстреле Макеевки ВСУ
Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:17
2022-06-06T15:17
2022-06-06T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки. По улице Антропова ранены 3 человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по Макеевке восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
15:17 06.06.2022 (обновлено: 15:18 06.06.2022)
Три человека пострадали при обстреле Макеевки ВСУ
Штаб обороны ДНР: три человека получили ранения при обстреле Макеевки украинскими войсками