https://ria.ru/20220606/donbass-1793494239.html

Украинские войска за полчаса обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк

Украинские войска за полчаса обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк

Украинские войска за полчаса обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:13

2022-06-06T15:13

2022-06-06T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

авдеевка

ясиноватая

макеевка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Ленинский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 14.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

донецк (днр)

авдеевка

ясиноватая

макеевка

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), авдеевка, ясиноватая, макеевка, донбасс, вооруженные силы украины