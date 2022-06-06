ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Калининскому району Донецка
ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Калининскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Калининский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела Калининского района на территории заправочной станции в районе Мотеля обнаружен неразорвавшийся снаряд. На месте работают спецслужбы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.