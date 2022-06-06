https://ria.ru/20220606/donbass-1793472862.html

Число погибших в Донецке от обстрела ВСУ увеличилось до трех человек

Число погибших в Донецке от обстрела ВСУ увеличилось до трех человек - РИА Новости, 06.06.2022

Число погибших в Донецке от обстрела ВСУ увеличилось до трех человек

Число погибших в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:23

2022-06-06T14:23

2022-06-06T14:23

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По уточнённой информации, в результате обстрела Петровского района погибли трое гражданских, анкетные данные устанавливаются", - написал мэр в своем Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о гибели мирного жителя при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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Ольга Фомченкова

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