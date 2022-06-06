https://ria.ru/20220606/donbass-1793472862.html
Число погибших в Донецке от обстрела ВСУ увеличилось до трех человек
Число погибших в Донецке от обстрела ВСУ увеличилось до трех человек - РИА Новости, 06.06.2022
Число погибших в Донецке от обстрела ВСУ увеличилось до трех человек
Число погибших в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:23
2022-06-06T14:23
2022-06-06T14:23
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По уточнённой информации, в результате обстрела Петровского района погибли трое гражданских, анкетные данные устанавливаются", - написал мэр в своем Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о гибели мирного жителя при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число погибших в Донецке от обстрела ВСУ увеличилось до трех человек
Мэр Кулемзин: число погибших в Донецке при обстреле со стороны ВСУ выросло до трех человек