https://ria.ru/20220606/donbass-1793414004.html

Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:00

2022-06-06T12:00

2022-06-06T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщил, что в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск получила ранение мирная жительница. В штабе отмечали, что против населения применяется артиллерия калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины