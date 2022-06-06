https://ria.ru/20220606/donbass-1793414004.html
Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:00
2022-06-06T12:00
2022-06-06T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщил, что в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск получила ранение мирная жительница. В штабе отмечали, что против населения применяется артиллерия калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой