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Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793400771.html
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:20
2022-06-06T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, ясиноватая, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:20 06.06.2022
 
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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