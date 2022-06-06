https://ria.ru/20220606/donbass-1793400771.html

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:20

2022-06-06T11:20

2022-06-06T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

днр

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии