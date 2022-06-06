https://ria.ru/20220606/donbass-1793394526.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 10.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:00

2022-06-06T11:00

2022-06-06T11:13

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже представительство сообщило, что украинские войска в 10.20 выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 122 миллиметра.По данным ведомства, в 10.00 украинские войска также открыли огонь по Волновахе, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины