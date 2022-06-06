Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793394526.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 10.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:00
2022-06-06T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже представительство сообщило, что украинские войска в 10.20 выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 122 миллиметра.По данным ведомства, в 10.00 украинские войска также открыли огонь по Волновахе, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
донбасс
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины
11:00 06.06.2022 (обновлено: 11:13 06.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Позже представительство сообщило, что украинские войска в 10.20 выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
По данным ведомства, в 10.00 украинские войска также открыли огонь по Волновахе, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 08:00
Сто дней военной спецоперации на Украине: когда все закончится
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала