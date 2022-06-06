11:00 06.06.2022 (обновлено: 11:13 06.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Позже представительство сообщило, что украинские войска в 10.20 выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
По данным ведомства, в 10.00 украинские войска также открыли огонь по Волновахе, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.