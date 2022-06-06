https://ria.ru/20220606/donbass-1793388494.html

Здания администрации и почты в Гольмовском повреждены обстрелами ВСУ

Здания администрации и почты в Гольмовском повреждены обстрелами ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022

Здания администрации и почты в Гольмовском повреждены обстрелами ВСУ

Здания поселковой администрации, отделения почтовой связи и ряд жилых домов повреждены в горловском поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:42

2022-06-06T10:42

2022-06-06T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

донбасс

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Здания поселковой администрации, отделения почтовой связи и ряд жилых домов повреждены в горловском поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате атаки украинских неонацистов в поселке городского типа Гольмовском (Никитовский район Горловки) зафиксированы разрывы снарядов около двухэтажного дома по ул. Школьной, 4, повреждены здания поселковой администрации и отделения почтовой связи ГП "Почта Донбасса" (ул. Ворошиловградская, 4)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он отметил, что идет интенсивный обстрел поселка с позиций украинских войск.Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале уточнил, что в результате артиллерийского обстрела поселка поврежден целый ряд домов по улицам Советской Армии и Степана Бабия.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины