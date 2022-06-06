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Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру

Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру - РИА Новости, 06.06.2022

Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру

Свердловская область поможет городу Макеевка в ДНР в восстановлении инфраструктуры, реконструкции системы водоснабжения и подготовке школ к новому учебному... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:27

2022-06-06T10:27

2022-06-06T10:27

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Свердловская область поможет городу Макеевка в ДНР в восстановлении инфраструктуры, реконструкции системы водоснабжения и подготовке школ к новому учебному году, сообщает департамент информполитики региона."Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой (администрации Макеевки) это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам", - приводятся в сообщении слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева.Отмечается, что среди первоочередных мер поддержки – помощь с проведением дорожных ремонтов, проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения и подготовка школ Макеевки к новому учебному году, в том числе доставка школьных парт.

https://ria.ru/20220528/melitopol-1791430793.html

макеевка

свердловская область

россия

донецкая народная республика

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в мире, общество, жкх, евгений куйвашев, макеевка, свердловская область, россия, донецкая народная республика