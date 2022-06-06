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Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру - РИА Новости, 06.06.2022
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Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру
Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру - РИА Новости, 06.06.2022
Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру
Свердловская область поможет городу Макеевка в ДНР в восстановлении инфраструктуры, реконструкции системы водоснабжения и подготовке школ к новому учебному... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:27
2022-06-06T10:27
в мире
общество
жкх
евгений куйвашев
макеевка
свердловская область
россия
донецкая народная республика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Свердловская область поможет городу Макеевка в ДНР в восстановлении инфраструктуры, реконструкции системы водоснабжения и подготовке школ к новому учебному году, сообщает департамент информполитики региона."Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой (администрации Макеевки) это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам", - приводятся в сообщении слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева.Отмечается, что среди первоочередных мер поддержки – помощь с проведением дорожных ремонтов, проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения и подготовка школ Макеевки к новому учебному году, в том числе доставка школьных парт.
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макеевка
свердловская область
россия
донецкая народная республика
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в мире, общество, жкх, евгений куйвашев, макеевка, свердловская область, россия, донецкая народная республика
10:27 06.06.2022
 
Свердловская область поможет Макеевке в ДНР восстановить инфраструктуру

Губернатор Куйвашев назвал восстановление инфраструктуры приоритетом в сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Свердловская область поможет городу Макеевка в ДНР в восстановлении инфраструктуры, реконструкции системы водоснабжения и подготовке школ к новому учебному году, сообщает департамент информполитики региона.
"Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой (администрации Макеевки) это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам", - приводятся в сообщении слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
Отмечается, что среди первоочередных мер поддержки – помощь с проведением дорожных ремонтов, проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения и подготовка школ Макеевки к новому учебному году, в том числе доставка школьных парт.
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