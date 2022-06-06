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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк - РИА Новости, 06.06.2022
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https://ria.ru/20220606/donbass-1793384541.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк
Украинские войска за час обстреляли поселок Гольмовский и Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 19 снарядов... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:24
2022-06-06T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли поселок Гольмовский и Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 19 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08:45 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм; 09:45 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 8.17 мск выпустили четыре мины калибром 60 миллиметров по Горловке со стороны населенного пункта Новолуганское.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донбасс
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донбасс, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
10:24 06.06.2022 (обновлено: 10:35 06.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк

ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Гольмовскому и 19 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли поселок Гольмовский и Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 19 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08:45 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм; 09:45 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 8.17 мск выпустили четыре мины калибром 60 миллиметров по Горловке со стороны населенного пункта Новолуганское.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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