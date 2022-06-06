Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский из артиллерии и минометов
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли из артиллерии и минометов поселки Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 08:45 – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.