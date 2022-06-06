https://ria.ru/20220606/donbass-1793369442.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска одновременно обстреляли из артиллерии и минометов поселки Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:23

2022-06-06T09:23

2022-06-06T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли из артиллерии и минометов поселки Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 08:45 – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии