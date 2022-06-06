https://ria.ru/20220606/donbass-1793368105.html

Артиллерия ЛНР держит под огневым контролем трассу Бахмут — Лисичанск

Артиллерия ЛНР держит под огневым контролем трассу Бахмут — Лисичанск - РИА Новости, 06.06.2022

Артиллерия ЛНР держит под огневым контролем трассу Бахмут — Лисичанск

Артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС РФ держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:20

2022-06-06T09:20

2022-06-06T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донбасс

артемовск (донецкая область)

лисичанск

украина

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БЕЛОГОРОВКА (ДНР), 6 июн - РИА Новости. Артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС РФ держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск, передаёт корреспондент РИА Новости.Бахмут (до 2016 года назывался Артёмовск) с населением 72 тысячи человек и Лисичанск (97 тысяч) — крупные по местным меркам города на севере ДНР и западе ЛНР соответственно. Оба города находятся под контролем украинских силовиков, однако Народная милиция ЛНР развивает здесь наступление.Дорога Бахмут-Лисичанск имеет стратегическое значение, так как по ней осуществляется подвоз боеприпасов и ротация личного состава силовиков, остающихся в Лисичанске. Вторая дорога идёт через Северск (находится на территории ДНР, контролируется украинскими военными), на который также наступают силы ЛНР и ВС РФ. Взятие этих двух дорог под контроль ЛНР замкнет окружение Лисичанска и Северодонецка - последних городов, остающихся под контролем Киева в ЛНР.Сейчас трасса Бахмут-Лисичанск находится под плотным огневым контролем артиллерии ЛНР, действующей при поддержке ВКС РФ. Гаубицы и минометы ЛНР находятся примерно в 1,5 км от трассы, причём артиллеристы заняли бывшие позиции украинских силовиков. Отсюда производится разведка объектов, движущихся по трассе, в том числе с помощью беспилотников. При обнаружении машин с боекомплектом или личным составом по ним открывается прицельный огонь.Время от времени в небе появляются самолеты ВКС РФ, которые также наносят удары по объектам киевских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/gaubitsy-1793261160.html

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

луганская народная республика

донбасс

артемовск (донецкая область)

лисичанск

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа артиллерии ЛНР на трассе Бахмут-Лисичанск Работа артиллерии ЛНР на трассе Бахмут-Лисичанск 2022-06-06T09:20 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, артемовск (донецкая область), лисичанск, украина, вооруженные силы украины