https://ria.ru/20220606/donbass-1793365110.html

Украинские войска за сутки 51 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска за сутки 51 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 457 боеприпасов, один мирный житель скончался, шесть получили ранения, сообщает... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:12

2022-06-06T09:12

2022-06-06T09:25

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 51 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 457 боеприпасов, один мирный житель скончался, шесть получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) <...>, (выпущено) 457 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица – мужчины 1952 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1976, 1946 и 1995, 1958 г.р. и женщины 2001 и 1972 г.р. в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, донбасс