09:12 06.06.2022 (обновлено: 09:25 06.06.2022)
Украинские войска за сутки 51 раз открывали огонь по ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили по республике 457 боеприпасов
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 51 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 457 боеприпасов, один мирный житель скончался, шесть получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) <...>, (выпущено) 457 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица – мужчины 1952 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1976, 1946 и 1995, 1958 г.р. и женщины 2001 и 1972 г.р. в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.