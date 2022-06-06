18:18 06.06.2022 (обновлено: 18:39 06.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ в обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 16 снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 152 миллиметра, 68 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.