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В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности - РИА Новости, 06.06.2022
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В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности
В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности - РИА Новости, 06.06.2022
В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий, в РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:18
2022-06-06T11:18
василий пискарев
россия
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий, в частности, введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России.Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".Деяния будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.Аналогичные деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.Нормами проекта также предлагается установить, что участие граждан России в военных действиях против интересов РФ за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, добавляется там.Добавляется, что конфиденциальное сотрудничество гражданина РФ со спецслужбой иностранного государства, международной или зарубежной организацией будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 миллиона рублей.Проект был внесен в Госдуму 25 мая группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым.
https://ria.ru/20220601/inoagenty-1792397294.html
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василий пискарев, россия, госдума рф, политика, общество
11:18 06.06.2022
 
В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности

Комитет ГД одобрил проект о семи годах колонии за публичные призывы против безопасности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий, в частности, введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России.
Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
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Деяния будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Аналогичные деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Нормами проекта также предлагается установить, что участие граждан России в военных действиях против интересов РФ за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, добавляется там.
Добавляется, что конфиденциальное сотрудничество гражданина РФ со спецслужбой иностранного государства, международной или зарубежной организацией будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 миллиона рублей.
Проект был внесен в Госдуму 25 мая группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым.
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