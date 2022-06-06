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Дни культуры Белоруссии в России открылись в Москве - РИА Новости, 07.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220606/belorussiya-1793687528.html
Дни культуры Белоруссии в России открылись в Москве
Дни культуры Белоруссии в России открылись в Москве - РИА Новости, 07.06.2022
Дни культуры Белоруссии в России открылись в Москве
Дни культуры Белоруссии в России открылись гастролями Национального белорусского театра имени Янки Купалы в Московском театре "Et Cetera", передает... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-06T20:12
2022-06-07T11:51
культура
белоруссия
россия
et cetera
спектакль
театр
третьяковская галерея
новости культуры
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дни культуры Белоруссии в России открылись гастролями Национального белорусского театра имени Янки Купалы в Московском театре "Et Cetera", передает корреспондент РИА Новости.Гастроли открываются знаменитым спектаклем "Павлинка", "визитной карточкой" старейшего белорусского театра, поставленным в 1943 году, а 7 июня будет показана также "Женитьба".В фойе "Et Cetera" проходят также выставка "Гимн театру" и музыкальные выступления фольклорного ансамбля славянской песни "Збiцень" и народного ансамбля народной песни и музыки "Шчодрыца"."Мы рады тому, как российская сторона принимает нас, белорусов. Закрытых тем у нас никогда не было, их никогда и не будет, мы самые близкие люди", — сказал журналистам на открытии министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич.Он также анонсировал создание совместного российско-белорусского художественного фильма, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, начало работы над которым запланировано на осень 2022 года.Кроме того, в ходе Дней белорусской культуры в России в залах Новой Третьяковки будет развернута выставка картин современных белорусских художников. А в Центральном Доме кинематографистов в период с 6 по 8 июня состоятся Дни белорусского кино, в рамках которых будут представлены лучшие образцы белорусского кинематографа, среди которых документальные фильмы "Уновис" и "Перезвон", анимационная программа: "Звезды 7-го неба", "Тошка и его друзья. Есть контакт", "Ложка для солдата", "Боевая машина", "263 ночи", – а также фильмы "Не игра", "Я родом из детства", "Война. Остаться человеком", "Тум паби дум".Дни культуры Белоруссии в России проводятся при поддержке министерств культуры обеих стран.
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белоруссия, россия, et cetera, спектакль, театр, третьяковская галерея, новости культуры, куда сходить , что посмотреть
20:12 06.06.2022 (обновлено: 11:51 07.06.2022)
 
Дни культуры Белоруссии в России открылись в Москве

Дни культуры Белоруссии в России открылись в Москве спектаклем театра имени Янки Купалы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание московского драматического театра основателя и художественного руководителя Александра Калягина "ET CETERA" в Москве
Здание московского драматического театра основателя и художественного руководителя Александра Калягина ET CETERA в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дни культуры Белоруссии в России открылись гастролями Национального белорусского театра имени Янки Купалы в Московском театре "Et Cetera", передает корреспондент РИА Новости.
Гастроли открываются знаменитым спектаклем "Павлинка", "визитной карточкой" старейшего белорусского театра, поставленным в 1943 году, а 7 июня будет показана также "Женитьба".
В фойе "Et Cetera" проходят также выставка "Гимн театру" и музыкальные выступления фольклорного ансамбля славянской песни "Збiцень" и народного ансамбля народной песни и музыки "Шчодрыца".
"Мы рады тому, как российская сторона принимает нас, белорусов. Закрытых тем у нас никогда не было, их никогда и не будет, мы самые близкие люди", — сказал журналистам на открытии министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич.
Он также анонсировал создание совместного российско-белорусского художественного фильма, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, начало работы над которым запланировано на осень 2022 года.
Кроме того, в ходе Дней белорусской культуры в России в залах Новой Третьяковки будет развернута выставка картин современных белорусских художников. А в Центральном Доме кинематографистов в период с 6 по 8 июня состоятся Дни белорусского кино, в рамках которых будут представлены лучшие образцы белорусского кинематографа, среди которых документальные фильмы "Уновис" и "Перезвон", анимационная программа: "Звезды 7-го неба", "Тошка и его друзья. Есть контакт", "Ложка для солдата", "Боевая машина", "263 ночи", – а также фильмы "Не игра", "Я родом из детства", "Война. Остаться человеком", "Тум паби дум".
Дни культуры Белоруссии в России проводятся при поддержке министерств культуры обеих стран.
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КультураБелоруссияРоссияEt CeteraСпектакльТеатрТретьяковская галереяНовости культурыкуда сходитьчто посмотреть
 
 
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