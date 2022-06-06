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Воробьев: сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание - РИА Новости, 06.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220606/agrarii-1793514093.html
Воробьев: сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание
Воробьев: сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание - РИА Новости, 06.06.2022
Воробьев: сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание
Муниципалитеты Московской области выделили более тысячи гектаров земли для передачи фермерам в рамках пилотного проекта "Подмосковные 10 гектаров", сообщает... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:10
2022-06-06T16:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Муниципалитеты Московской области выделили более тысячи гектаров земли для передачи фермерам в рамках пилотного проекта "Подмосковные 10 гектаров", сообщает пресс-служба облправительства.В рамках проекта, стартовавшего в мае, землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет аграриям предоставляют в 3 городских округах: Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Минимальная площадь участка – 10 гектаров."Мы особое внимание уделяем сельскому хозяйству, особенно - отдаленным территориям. В Подмосковье существует программа предоставления 10 га сельхозпроизводителям. Ее цель – развитие и поддержка фермерского хозяйства. Многие жители успешно реализуют практики в разных сферах агробизнеса. Очень важна прозрачность выделения этих участков, для того, чтобы большее количество фермеров как потенциальных, также и уже работающих, осуществляли свою деятельность у нас в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на совещании с членами правительства.Как отметили в пресс-службе, за две недели реализации проекта были поданы заявки на 37% всех выделенных площадей.Заявитель должен соответствовать трём основным критериям: регистрация в Московской области, готовность достигнуть показателей эффективности использования земельного участка в первый и в последующие годы, а также отсутствие задолженностей по налогам и иным обязательным платежам.Участки предоставляются бесплатно под любые сельскохозяйственные проекты: овощеводство, садоводство, пчеловодство (10-50 гектаров), производство зерновых и зернобобовых культур (10-100 гектаров), разведение мелкого рогатого скота молочного и мясо-молочного направления (10-100 гектаров), а также разведение мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясо-молочного направления (10-200 гектаров).Подобрать подходящий участок можно на геопортале Подмосковья или на сайте Минмособлимущества.
https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785909628.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
16:10 06.06.2022
 

Воробьев: сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание

© Фото пресс-службы правительства Московской области Совещание Андрея Воробьева с членами правительства
Совещание Андрея Воробьева с членами правительства
© Фото пресс-службы правительства Московской области
Совещание Андрея Воробьева с членами правительства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Муниципалитеты Московской области выделили более тысячи гектаров земли для передачи фермерам в рамках пилотного проекта "Подмосковные 10 гектаров", сообщает пресс-служба облправительства.
В рамках проекта, стартовавшего в мае, землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет аграриям предоставляют в 3 городских округах: Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Минимальная площадь участка – 10 гектаров.
"Мы особое внимание уделяем сельскому хозяйству, особенно - отдаленным территориям. В Подмосковье существует программа предоставления 10 га сельхозпроизводителям. Ее цель – развитие и поддержка фермерского хозяйства. Многие жители успешно реализуют практики в разных сферах агробизнеса. Очень важна прозрачность выделения этих участков, для того, чтобы большее количество фермеров как потенциальных, также и уже работающих, осуществляли свою деятельность у нас в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на совещании с членами правительства.
Как отметили в пресс-службе, за две недели реализации проекта были поданы заявки на 37% всех выделенных площадей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:11Новости Подмосковья
Воробьев: Подмосковье ищет потенциал роста для сельского хозяйства
Заявитель должен соответствовать трём основным критериям: регистрация в Московской области, готовность достигнуть показателей эффективности использования земельного участка в первый и в последующие годы, а также отсутствие задолженностей по налогам и иным обязательным платежам.
Участки предоставляются бесплатно под любые сельскохозяйственные проекты: овощеводство, садоводство, пчеловодство (10-50 гектаров), производство зерновых и зернобобовых культур (10-100 гектаров), разведение мелкого рогатого скота молочного и мясо-молочного направления (10-100 гектаров), а также разведение мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясо-молочного направления (10-200 гектаров).
Подобрать подходящий участок можно на геопортале Подмосковья или на сайте Минмособлимущества.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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