https://ria.ru/20220605/zakony-1793267514.html

Глава УСИН по Херсону заявил, что управление перейдет под российские законы

Глава УСИН по Херсону заявил, что управление перейдет под российские законы - РИА Новости, 05.06.2022

Глава УСИН по Херсону заявил, что управление перейдет под российские законы

Управление службы исполнения наказаний (УСИН) в Херсонской области будет полностью интегрировано под российское законодательство, весь документооборот уже... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:30

2022-06-05T13:30

2022-06-05T15:47

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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Управление службы исполнения наказаний (УСИН) в Херсонской области будет полностью интегрировано под российское законодательство, весь документооборот уже переведен на русский язык, заявил РИА Новости начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболев."Мы сейчас интегрируемся под российское законодательство. Но пока еще мы работаем по украинскому законодательству. С первого июня мы уже полностью перешли на русский язык. Мы заменили все флаги. Мы абсолютно полностью интегрируемся в Российскую Федерацию", - сказал он.Сотрудники УСИН в Херсоне с начала военной операции РФ не оставили свои рабочие места вопреки требованиям киевских властей это сделать, было предотвращено бегство тысяч заключенных из колоний в Херсонской области. С конца февраля руководство УСИН по области тесно координируется с российскими силовыми ведомствами для содержания заключенных в колониях в надлежащих условиях.

https://ria.ru/20220604/kherson-1793089070.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, россия