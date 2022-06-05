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Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов - РИА Новости, 05.06.2022
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Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов
Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов - РИА Новости, 05.06.2022
Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов
Словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами подготовили в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T08:20
2022-06-05T12:16
общество
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами подготовили в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее спикер крымского госсовета заявлял, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности. В апреле он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, речь идет об изменении ряда статей федерального закона "О рекламе"."Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".Он отметил, что русский язык очень богат. "Засилье иностранных слов опасно для нашей культуры и языка. Настало время с этим покончить", — подчеркнул глава парламента.По его словам, словарь представят в рамках предстоящего международного фестиваля "Великое русское слово".Юбилейный XV Международный фестиваль "Великое русское слово" состоится в Крыму с 6 по 12 июня. Его задача — объединение на одной площадке соотечественников вокруг идеи развития русского языка, культуры и традиций. В рамках фестиваля традиционно проходит Ливадийский форум, на котором обсуждаются проблемы и перспективы русского мира.
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общество, республика крым, владимир константинов
08:20 05.06.2022 (обновлено: 12:16 05.06.2022)
 
Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов

Спикер парламента Константинов: в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами подготовили в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее спикер крымского госсовета заявлял, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности. В апреле он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, речь идет об изменении ряда статей федерального закона "О рекламе".
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"Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
Он отметил, что русский язык очень богат. "Засилье иностранных слов опасно для нашей культуры и языка. Настало время с этим покончить", — подчеркнул глава парламента.
По его словам, словарь представят в рамках предстоящего международного фестиваля "Великое русское слово".
Юбилейный XV Международный фестиваль "Великое русское слово" состоится в Крыму с 6 по 12 июня. Его задача — объединение на одной площадке соотечественников вокруг идеи развития русского языка, культуры и традиций. В рамках фестиваля традиционно проходит Ливадийский форум, на котором обсуждаются проблемы и перспективы русского мира.
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ОбществоРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
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