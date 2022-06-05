https://ria.ru/20220605/yazyki-1793225054.html

Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов

Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов - РИА Новости, 05.06.2022

Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов

Словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами подготовили в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:20

2022-06-05T08:20

2022-06-05T12:16

общество

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами подготовили в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее спикер крымского госсовета заявлял, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности. В апреле он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, речь идет об изменении ряда статей федерального закона "О рекламе"."Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".Он отметил, что русский язык очень богат. "Засилье иностранных слов опасно для нашей культуры и языка. Настало время с этим покончить", — подчеркнул глава парламента.По его словам, словарь представят в рамках предстоящего международного фестиваля "Великое русское слово".Юбилейный XV Международный фестиваль "Великое русское слово" состоится в Крыму с 6 по 12 июня. Его задача — объединение на одной площадке соотечественников вокруг идеи развития русского языка, культуры и традиций. В рамках фестиваля традиционно проходит Ливадийский форум, на котором обсуждаются проблемы и перспективы русского мира.

https://ria.ru/20220524/zhargon-1790491168.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, владимир константинов