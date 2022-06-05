Путин заявил, что поставка США РСЗО Украине по сути ничего не меняет
Путин: поставка США РСЗО Украине связана с восполнением потерь и по сути ничего не меняет
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Поставка США реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, по сути это ничего не меняет, а заявки Киева на поставку артиллерии скорее всего связаны с желанием восстановить уничтоженное в ходе боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути. А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии - здесь ну примерно то же самое - судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он отметил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.