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В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/ugil-1793224018.html
В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину
В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину - РИА Новости, 05.06.2022
В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину
Украине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T08:02
2022-06-05T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
херсонская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Украине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, именно выходцы из этих областей Западной Украины сейчас занимают ведущие посты в других регионах и выступают как "сатрапы киевского националистического режима"."Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население", — пояснил Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В марте российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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в мире, украина, запорожская область, херсонская область , владимир рогов
08:02 05.06.2022 (обновлено: 13:27 05.06.2022)
 
В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину

Представитель Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС России во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС России во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС России во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Украине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", — сказал он.
По его словам, именно выходцы из этих областей Западной Украины сейчас занимают ведущие посты в других регионах и выступают как "сатрапы киевского националистического режима".
"Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население", — пояснил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В марте российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьВладимир Рогов
 
 
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