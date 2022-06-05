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В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину

В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину - РИА Новости, 05.06.2022

В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину

Украине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:02

2022-06-05T08:02

2022-06-05T13:27

специальная военная операция на украине

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украина

запорожская область

херсонская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Украине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, именно выходцы из этих областей Западной Украины сейчас занимают ведущие посты в других регионах и выступают как "сатрапы киевского националистического режима"."Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население", — пояснил Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В марте российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220517/baza-1789097462.html

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в мире, украина, запорожская область, херсонская область , владимир рогов