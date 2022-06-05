08:02 05.06.2022 (обновлено: 13:27 05.06.2022)
В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину
Представитель Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС России во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС России во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Украине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", — сказал он.
По его словам, именно выходцы из этих областей Западной Украины сейчас занимают ведущие посты в других регионах и выступают как "сатрапы киевского националистического режима".
"Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население", — пояснил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В марте российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.