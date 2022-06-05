https://ria.ru/20220605/samolet-1793252455.html

В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев

В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев - РИА Новости, 05.06.2022

В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев

Турция задержала молдавский пассажирский самолет в аэропорту Анталии, сообщает на своих страницах в соцсетях авиакомпания Air Moldova. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:55

2022-06-05T11:55

2022-06-05T11:55

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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Турция задержала молдавский пассажирский самолет в аэропорту Анталии, сообщает на своих страницах в соцсетях авиакомпания Air Moldova.Отмечается, что пассажиры провели в аэропорту Анталии от 9 до 14 часов. Молдавские СМИ сообщили, что самолет молдавских перевозчиков был задержан из-за долгов перед турецкими компаниями.В Air Moldova подтвердили, что "ограничения на эксплуатацию и взлет самолетов в аэропорту Анталии вызваны тем, что турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним", но задолженность была погашена."Согласно данным бухгалтерского учета, принятым после приватизации ГП "CA Moldova" CA, после проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены. На данный момент Air Moldova фактически не имеет долгов перед турецким провайдером", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании.Авиаперевозчик сообщил, что проблему решает и принес извинения пассажирам."Один из рейсов в Анталию уже вылетел, следующие будут отправятся в ближайшее время. Air Moldova приносит извинения пассажирам, которые пострадали из-за этой ситуации", — говорится в пресс-релизе Air Moldova.Согласно данным онлайн-табло прилетов-вылетов в Международном аэропорту Кишинева, к этому часу пять рейсов Air Moldova из Анталии отменены и один задержан.

https://ria.ru/20220604/samolet-1793122474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анталия, кишинев, турция