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В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев - РИА Новости, 05.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220605/samolet-1793252455.html
В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев
В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев - РИА Новости, 05.06.2022
В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев
Турция задержала молдавский пассажирский самолет в аэропорту Анталии, сообщает на своих страницах в соцсетях авиакомпания Air Moldova. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:55
2022-06-05T11:55
туризм
в мире
анталия
кишинев
турция
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Турция задержала молдавский пассажирский самолет в аэропорту Анталии, сообщает на своих страницах в соцсетях авиакомпания Air Moldova.Отмечается, что пассажиры провели в аэропорту Анталии от 9 до 14 часов. Молдавские СМИ сообщили, что самолет молдавских перевозчиков был задержан из-за долгов перед турецкими компаниями.В Air Moldova подтвердили, что "ограничения на эксплуатацию и взлет самолетов в аэропорту Анталии вызваны тем, что турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним", но задолженность была погашена."Согласно данным бухгалтерского учета, принятым после приватизации ГП "CA Moldova" CA, после проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены. На данный момент Air Moldova фактически не имеет долгов перед турецким провайдером", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании.Авиаперевозчик сообщил, что проблему решает и принес извинения пассажирам."Один из рейсов в Анталию уже вылетел, следующие будут отправятся в ближайшее время. Air Moldova приносит извинения пассажирам, которые пострадали из-за этой ситуации", — говорится в пресс-релизе Air Moldova.Согласно данным онлайн-табло прилетов-вылетов в Международном аэропорту Кишинева, к этому часу пять рейсов Air Moldova из Анталии отменены и один задержан.
https://ria.ru/20220604/samolet-1793122474.html
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в мире, анталия, кишинев, турция
11:55 05.06.2022
 
В аэропорту Анталии задержали молдавский самолет и отменили рейсы в Кишинев

Air Moldova: молдавский самолет задержали в аэропорту Анталии из-за долгов авиаперевозчика

© РИА Новости / Федоренко ВладимирСамолет авиакомпании Air Moldova
Самолет авиакомпании Air Moldova - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Самолет авиакомпании Air Moldova. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Турция задержала молдавский пассажирский самолет в аэропорту Анталии, сообщает на своих страницах в соцсетях авиакомпания Air Moldova.
Отмечается, что пассажиры провели в аэропорту Анталии от 9 до 14 часов. Молдавские СМИ сообщили, что самолет молдавских перевозчиков был задержан из-за долгов перед турецкими компаниями.
В Air Moldova подтвердили, что "ограничения на эксплуатацию и взлет самолетов в аэропорту Анталии вызваны тем, что турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним", но задолженность была погашена.
"Согласно данным бухгалтерского учета, принятым после приватизации ГП "CA Moldova" CA, после проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены. На данный момент Air Moldova фактически не имеет долгов перед турецким провайдером", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании.
Авиаперевозчик сообщил, что проблему решает и принес извинения пассажирам.
"Один из рейсов в Анталию уже вылетел, следующие будут отправятся в ближайшее время. Air Moldova приносит извинения пассажирам, которые пострадали из-за этой ситуации", — говорится в пресс-релизе Air Moldova.
Согласно данным онлайн-табло прилетов-вылетов в Международном аэропорту Кишинева, к этому часу пять рейсов Air Moldova из Анталии отменены и один задержан.
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