https://ria.ru/20220605/rossiya-1793281508.html

Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов"

Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 05.06.2022

Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов"

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули в Москве российский триколор площадью 2,4 тыс "квадратов", сообщается в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:12

2022-06-05T15:12

2022-06-05T15:23

общество

россия

мгер

единая россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули в Москве российский триколор площадью 2,4 тыс "квадратов", сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Более 5 тысяч наших активистов с флагами России прошли по Пушкинской набережной до Крымского моста, а затем подняли триколоры, образуя тем самым "живую волну", исполнили Гимн России и развернули триколор. Этой акцией мы поздравили жителей с наступающим Днем России и напомнили о нашем единстве", – приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова.Отмечается, что площадь флага составила 2400 квадратных метров.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792393660.html

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общество, россия, мгер, единая россия