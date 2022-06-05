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Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 05.06.2022
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Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов"
Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 05.06.2022
Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов"
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули в Москве российский триколор площадью 2,4 тыс "квадратов", сообщается в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:12
2022-06-05T15:23
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули в Москве российский триколор площадью 2,4 тыс "квадратов", сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Более 5 тысяч наших активистов с флагами России прошли по Пушкинской набережной до Крымского моста, а затем подняли триколоры, образуя тем самым "живую волну", исполнили Гимн России и развернули триколор. Этой акцией мы поздравили жителей с наступающим Днем России и напомнили о нашем единстве", – приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова.Отмечается, что площадь флага составила 2400 квадратных метров.
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общество, россия, мгер, единая россия
15:12 05.06.2022 (обновлено: 15:23 05.06.2022)
 
Активисты ЕР развернули в Москве триколор площадью две тысячи "квадратов"

Более пяти тысяч активистов ЕР поздравили жителей с наступающим Днём России

© Фото : Единая Россия/TelegramАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули в Москве самый большой флаг РФ
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтёрской Роты развернули в Москве самый большой флаг РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : Единая Россия/Telegram
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули в Москве самый большой флаг РФ
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули в Москве российский триколор площадью 2,4 тыс "квадратов", сообщается в Telegram-канале "Единой России".
"Более 5 тысяч наших активистов с флагами России прошли по Пушкинской набережной до Крымского моста, а затем подняли триколоры, образуя тем самым "живую волну", исполнили Гимн России и развернули триколор. Этой акцией мы поздравили жителей с наступающим Днем России и напомнили о нашем единстве", – приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова.
Отмечается, что площадь флага составила 2400 квадратных метров.
День России - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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