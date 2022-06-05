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В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 05.06.2022
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В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика
В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 05.06.2022
В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика
Вторые сутки полиция и волонтеры ведут поиск 8-летнего мальчика, пропавшего в Далиновском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T10:53
2022-06-05T10:53
россия
происшествия
волгоградская область
даниловский район
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Вторые сутки полиция и волонтеры ведут поиск 8-летнего мальчика, пропавшего в Далиновском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, 8-летний мальчик пропал днем в пятницу в хуторе Тарасов. Со слов его бабушки, ребенок ушел с места отдыха на берегу реки Медведица, расположенном в 4 км от поселка и домой не вернулся, добавили в ведомстве."По тревоге был поднят личный состав полицейского подразделения. В настоящее время к мероприятиям по поиску привлечены сотрудники соседних отделов МВД. В Даниловский район выехали руководители регионального Главка МВД", - сообщили РИА Новости в полиции.Там же добавили, что СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".
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россия
волгоградская область
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россия, происшествия, волгоградская область, даниловский район, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:53 05.06.2022
 
В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика

В Волгоградской области полиция и волонтеры разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Вторые сутки полиция и волонтеры ведут поиск 8-летнего мальчика, пропавшего в Далиновском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, 8-летний мальчик пропал днем в пятницу в хуторе Тарасов. Со слов его бабушки, ребенок ушел с места отдыха на берегу реки Медведица, расположенном в 4 км от поселка и домой не вернулся, добавили в ведомстве.
"По тревоге был поднят личный состав полицейского подразделения. В настоящее время к мероприятиям по поиску привлечены сотрудники соседних отделов МВД. В Даниловский район выехали руководители регионального Главка МВД", - сообщили РИА Новости в полиции.
Там же добавили, что СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".
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РоссияПроисшествияВолгоградская областьДаниловский районСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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