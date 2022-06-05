https://ria.ru/20220605/rebenok-1793244405.html

В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика

В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 05.06.2022

В Волгоградской области разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика

Вторые сутки полиция и волонтеры ведут поиск 8-летнего мальчика, пропавшего в Далиновском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T10:53

2022-06-05T10:53

2022-06-05T10:53

россия

происшествия

волгоградская область

даниловский район

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Вторые сутки полиция и волонтеры ведут поиск 8-летнего мальчика, пропавшего в Далиновском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, 8-летний мальчик пропал днем в пятницу в хуторе Тарасов. Со слов его бабушки, ребенок ушел с места отдыха на берегу реки Медведица, расположенном в 4 км от поселка и домой не вернулся, добавили в ведомстве."По тревоге был поднят личный состав полицейского подразделения. В настоящее время к мероприятиям по поиску привлечены сотрудники соседних отделов МВД. В Даниловский район выехали руководители регионального Главка МВД", - сообщили РИА Новости в полиции.Там же добавили, что СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".

https://ria.ru/20220530/chukotka-1791647557.html

россия

волгоградская область

даниловский район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, волгоградская область, даниловский район, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)