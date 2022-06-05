https://ria.ru/20220605/pozhar-1793300310.html
В Ярославской области потушили пожар на складе игрушек
В Ярославской области потушили пожар на складе игрушек - РИА Новости, 05.06.2022
В Ярославской области потушили пожар на складе игрушек
Пожар на складе игрушек в Переславле-Залесском Ярославской области потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:10
2022-06-05T17:10
2022-06-05T17:10
происшествия
переславль-залесский
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Пожар на складе игрушек в Переславле-Залесском Ярославской области потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее собеседник сообщал РИА Новости, что в Переславле горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет."На данный момент открытое горение ликвидировано, идёт пролив конструкций", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html
переславль-залесский
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, переславль-залесский, ярославская область
В Ярославской области потушили пожар на складе игрушек
Пожар в двух зданиях на складе игрушек в Переславле-Залесском потушили
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Пожар на складе игрушек в Переславле-Залесском Ярославской области потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Ранее собеседник сообщал РИА Новости, что в Переславле горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет.
"На данный момент открытое горение ликвидировано, идёт пролив конструкций", - сказал собеседник.