https://ria.ru/20220605/pozhar-1793300310.html

В Ярославской области потушили пожар на складе игрушек

В Ярославской области потушили пожар на складе игрушек - РИА Новости, 05.06.2022

В Ярославской области потушили пожар на складе игрушек

Пожар на складе игрушек в Переславле-Залесском Ярославской области потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:10

2022-06-05T17:10

2022-06-05T17:10

происшествия

переславль-залесский

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Пожар на складе игрушек в Переславле-Залесском Ярославской области потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее собеседник сообщал РИА Новости, что в Переславле горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет."На данный момент открытое горение ликвидировано, идёт пролив конструкций", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html

переславль-залесский

ярославская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, переславль-залесский, ярославская область