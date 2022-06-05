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В Ярославской области загорелся склад игрушек - РИА Новости, 05.06.2022
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В Ярославской области загорелся склад игрушек
В Ярославской области загорелся склад игрушек - РИА Новости, 05.06.2022
В Ярославской области загорелся склад игрушек
Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:21
2022-06-05T13:21
происшествия
ярославская область
переславль-залесский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."Горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. На месте работают пожарные расчеты", - сообщил собеседник.Как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, черный дым от пожара распространяется на значительную часть города. По словам местных жителей, на складе хранятся, в частности, ёлочные украшения.
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, переславль-залесский
13:21 05.06.2022
 
В Ярославской области загорелся склад игрушек

Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском на площади 300 квадратных метров

© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Андрей Попов
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Тушение пожара. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. На месте работают пожарные расчеты", - сообщил собеседник.
Как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, черный дым от пожара распространяется на значительную часть города. По словам местных жителей, на складе хранятся, в частности, ёлочные украшения.
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ПроисшествияЯрославская областьПереславль-Залесский
 
 
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