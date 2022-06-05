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В Ярославской области загорелся склад игрушек
В Ярославской области загорелся склад игрушек - РИА Новости, 05.06.2022
В Ярославской области загорелся склад игрушек
Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:21
2022-06-05T13:21
2022-06-05T13:21
происшествия
ярославская область
переславль-залесский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."Горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. На месте работают пожарные расчеты", - сообщил собеседник.Как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, черный дым от пожара распространяется на значительную часть города. По словам местных жителей, на складе хранятся, в частности, ёлочные украшения.
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ярославская область
переславль-залесский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, переславль-залесский
В Ярославской области загорелся склад игрушек
Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском на площади 300 квадратных метров
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. На месте работают пожарные расчеты", - сообщил собеседник.
Как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, черный дым от пожара распространяется на значительную часть города. По словам местных жителей, на складе хранятся, в частности, ёлочные украшения.