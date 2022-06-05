https://ria.ru/20220605/pozhar-1793266174.html

В Ярославской области загорелся склад игрушек

В Ярославской области загорелся склад игрушек - РИА Новости, 05.06.2022

В Ярославской области загорелся склад игрушек

Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:21

2022-06-05T13:21

2022-06-05T13:21

происшествия

ярославская область

переславль-залесский

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Склад игрушек загорелся в Переславле-Залесском Ярославской области на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."Горит склад игрушек, два здания: одно 12 на 8 метров и второе - 25 на 8 метров. Пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. На месте работают пожарные расчеты", - сообщил собеседник.Как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, черный дым от пожара распространяется на значительную часть города. По словам местных жителей, на складе хранятся, в частности, ёлочные украшения.

https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html

ярославская область

переславль-залесский

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, переславль-залесский