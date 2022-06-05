https://ria.ru/20220605/pozhar-1793256138.html
Число погибших при пожаре на складе в Бангладеш выросло до 40 человек
Число погибших при пожаре на складе в Бангладеш выросло до 40 человек - РИА Новости, 05.06.2022
Число погибших при пожаре на складе в Бангладеш выросло до 40 человек
Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:25
2022-06-05T12:25
2022-06-05T12:25
в мире
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India TV.Как сообщил телеканалу сотрудник полиции при государственной больнице Медицинского колледжа Чаттаграма, "на данный момент в морг поступили" 40 тел погибших.По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений.Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бангладеш
Число погибших при пожаре на складе в Бангладеш выросло до 40 человек
Полиция сообщила о 40 погибших при пожаре на складе морских контейнеров в Читагонге
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости.
Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India TV
.
Как сообщил телеканалу сотрудник полиции при государственной больнице Медицинского колледжа Чаттаграма, "на данный момент в морг поступили" 40 тел погибших.
По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений.
Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.