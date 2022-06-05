https://ria.ru/20220605/pozhar-1793256138.html

Число погибших при пожаре на складе в Бангладеш выросло до 40 человек

Число погибших при пожаре на складе в Бангладеш выросло до 40 человек - РИА Новости, 05.06.2022

Число погибших при пожаре на складе в Бангладеш выросло до 40 человек

Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:25

2022-06-05T12:25

2022-06-05T12:25

в мире

бангладеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India TV.Как сообщил телеканалу сотрудник полиции при государственной больнице Медицинского колледжа Чаттаграма, "на данный момент в морг поступили" 40 тел погибших.По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений.Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.

https://ria.ru/20220605/pozhar-1793229633.html

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш