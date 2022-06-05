https://ria.ru/20220605/pozhar-1793229633.html

В Бангладеш назвали причину пожара, при котором погибли не менее 25 человек

В Бангладеш назвали причину пожара, при котором погибли не менее 25 человек - РИА Новости, 05.06.2022

В Бангладеш назвали причину пожара, при котором погибли не менее 25 человек

Не менее 25 человек погибли и более 450 получили ранения при пожаре на частном контейнерном складе в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:17

2022-06-05T09:17

2022-06-05T10:54

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бангладеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Не менее 25 человек погибли и более 450 получили ранения при пожаре на частном контейнерном складе в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India TV.По данным полиции, пожар вспыхнул около 21.00 местного времени в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь."В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, также на месте работают шесть машин скорой помощи", - сказал помощник директора пожарной службы Читтагонга Фарук Хоссейн Сикдар.Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние здоровья нескольких человек оценивается как критическое. Представители пожарных также полагают, что число погибших может увеличиться.

https://ria.ru/20220603/khimzavod-1792772293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш