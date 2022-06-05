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В Бангладеш назвали причину пожара, при котором погибли не менее 25 человек
В Бангладеш назвали причину пожара, при котором погибли не менее 25 человек - РИА Новости, 05.06.2022
В Бангладеш назвали причину пожара, при котором погибли не менее 25 человек
Не менее 25 человек погибли и более 450 получили ранения при пожаре на частном контейнерном складе в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:17
2022-06-05T09:17
2022-06-05T10:54
в мире
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Не менее 25 человек погибли и более 450 получили ранения при пожаре на частном контейнерном складе в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India TV.По данным полиции, пожар вспыхнул около 21.00 местного времени в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь."В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, также на месте работают шесть машин скорой помощи", - сказал помощник директора пожарной службы Читтагонга Фарук Хоссейн Сикдар.Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние здоровья нескольких человек оценивается как критическое. Представители пожарных также полагают, что число погибших может увеличиться.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бангладеш
09:17 05.06.2022 (обновлено: 10:54 05.06.2022)
В Бангладеш назвали причину пожара, при котором погибли не менее 25 человек
В полиции назвали химикаты причиной пожара и взрыва на контейнерном складе в Читагонге
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости.
Не менее 25 человек погибли и более 450 получили ранения при пожаре на частном контейнерном складе в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает India TV
.
"В соответствии с предварительным расследованием инцидента подозревается, что контейнерный склад загорелся из-за химических веществ", - сказал представитель полиции Читагонга Нурул Алам.
По данным полиции, пожар вспыхнул около 21.00 местного времени в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь.
"В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, также на месте работают шесть машин скорой помощи", - сказал помощник директора пожарной службы Читтагонга Фарук Хоссейн Сикдар.
Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние здоровья нескольких человек оценивается как критическое. Представители пожарных также полагают, что число погибших может увеличиться.