09:57 05.06.2022 (обновлено: 09:59 05.06.2022)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: дожди, солнце и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье
© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди утром и вечером, солнце днём и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь - утром локального характера, а чуть больше вечером. А между утром и вечером будет пробел в осадках, солнце будет выглядывать из-за облаков, то есть будет "окно" хорошей погоды. Атмосфера столицы освежится дождём, но очень кратковременного характера. Температура плюс 18 - плюс 20 градусов в Москве, по области - плюс 17 - плюс 22", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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