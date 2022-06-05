https://ria.ru/20220605/pogoda-1793235004.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Кратковременные дожди утром и вечером, солнце днём и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:57

2022-06-05T09:57

2022-06-05T09:59

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди утром и вечером, солнце днём и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь - утром локального характера, а чуть больше вечером. А между утром и вечером будет пробел в осадках, солнце будет выглядывать из-за облаков, то есть будет "окно" хорошей погоды. Атмосфера столицы освежится дождём, но очень кратковременного характера. Температура плюс 18 - плюс 20 градусов в Москве, по области - плюс 17 - плюс 22", - сказал Тишковец.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220601/leto-1792324408.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"