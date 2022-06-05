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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.06.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Кратковременные дожди утром и вечером, солнце днём и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:57
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общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди утром и вечером, солнце днём и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь - утром локального характера, а чуть больше вечером. А между утром и вечером будет пробел в осадках, солнце будет выглядывать из-за облаков, то есть будет "окно" хорошей погоды. Атмосфера столицы освежится дождём, но очень кратковременного характера. Температура плюс 18 - плюс 20 градусов в Москве, по области - плюс 17 - плюс 22", - сказал Тишковец.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
09:57 05.06.2022 (обновлено: 09:59 05.06.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: дожди, солнце и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди утром и вечером, солнце днём и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь - утром локального характера, а чуть больше вечером. А между утром и вечером будет пробел в осадках, солнце будет выглядывать из-за облаков, то есть будет "окно" хорошей погоды. Атмосфера столицы освежится дождём, но очень кратковременного характера. Температура плюс 18 - плюс 20 градусов в Москве, по области - плюс 17 - плюс 22", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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